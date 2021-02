Motorola chystá tři levné smartphony. Známe design, parametry i cenu

Dobře odladěný Android v takřka čisté podobě a slušný poměr ceny a výkonu – to je ve zkratce recept, na který Motorola u svých levnějších smartphonů vsází již řadu let. Nyní se do této kategorie chystá uvést hned tři přírůstky, jejichž detaily ale nedokázala udržet pod pokličkou. O nových levných Motorolách si tak můžeme dobrou představu udělat již nyní.

První z novinek je model Moto G10, který bude mířit spíše na nenáročné uživatele. Těm nabídne 6,5palcový IPS displej s rozlišením 1600 x 720 px a frekvencí 60 Hz, dále pak procesor Qualcomm Snapdragon 460 a 5000mAh baterii. Operační paměti budou k dispozici 4 GB, té interní pak 64 nebo 128 GB. Chybět nebude také NFC, 3,5mm jack konektor a dedikované tlačítko pro službu Google Assistant.

V modulu na zadní straně se nachází celkem čtyři fotoaparáty. Tím hlavním je 48Mpx snímač, který doplňuje 8Mpx širokoúhlý objektiv a dále pak makro snímač a senzor hloubky, oba shodně s rozlišením 2 Mpx. Sestavu doplní ještě v kapkovitém výřezu na čelní straně 8Mpx selfie kamerka.

O něco výše pak bude mířit model Moto G30, jehož 6,5palcová obrazovka sice shodně nabídne nepříliš oslnivé rozlišení 1600 x 720 px, ale tentokrát s obnovovací frekvencí 90 Hz. Zařízení si polepší i v oblasti hardwaru, jehož středobodem bude procesor Qualcomm Snapdragon 662 a doplní jej buď 4GB RAM v případě verze se 64GB úložištěm, nebo 6GB RAM ve variantě se 128 GB paměti. K dispozici navíc bude také slot pro microSD karty.

I tomuto modelu dodá energii 5000mAh akumulátor, tentokrát ale doplněný o podporu rychlého 20W nabíjení. Opomenut nebude také NFC čip. Čtveřice fotoaparátů na zadní straně pak nabídne rozlišení 64 Mpx u hlavního snímače, 13 Mpx u širokoúhlého a po 2 Mpx u makro objektivu a senzoru hloubky. Kapkovitý výřez na přední straně pak vytvoří prostor pro 13Mpx selfie snímač.

Výčet novinek uzavírá nejdostupnější z trojice, model Moto E7 Power. Do třetice je zde opět 6,5palcový panel s rozlišením 1600 x 720 px, tentokrát opět se základní 60Hz frekvencí. K nenáročnému využití poslouží procesor MediaTek Helio G25, 4GB operační paměť pak doplní interní úložiště o 64 GB, které dále rozšíříte paměťovými kartami microSD.

Slušnou výdrž slibuje v kombinaci s nenáročným hardwarem 5000mAh baterie, navíc doplněná o rychlé 24W nabíjení. Fotografové si pak budou muset vystačit se 13Mpx fotoaparátem spolu s 2Mpx makro snímačem, v kapkovitém výřezu na čelní straně pak bude vsazena 5Mpx selfie kamerka.

Uvedení nových levných Motorol na trh očekáváme v řádu týdnů. Evropské ceny by měly být následující – model Moto G10 bude dostupný v šedé nebo perleťové za 149,99 EUR (cca 3 860 Kč), lepší Moto G30 pak v černé nebo pastelově modré za 179,99 EUR (cca 4 630 Kč). U nejlevnější Moto E7 Power pak cena odtajněna nebyla, odhadujeme ale, že nepůjde výrazně nad tři tisíce. Na výběr bude u nejlevnějšího modelu mezi červenou a modrou.