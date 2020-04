Mobilní operátoři investují miliardu korun do pomoci české ekonomice

Společnosti O2, Vodafone a T-Mobile přijali pod záštitou Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) opatření s cílem maximálně pomoci státu, zákazníkům a celé ekonomice zvládnout aktuální, těžkou situaci v souvislosti s probíhající infekcí Covid-19 a s masivním přesunem činnosti do digitálního prostoru.

Zajištění kritické infrastruktury státu a bezproblémového chodu sítí

Úlevy občanům i firmám

Investice do zajištění podnikání v nestandardních podmínkách

Na společném jednáni s Českým telekomunikačním úřadem a MPO operátoři představili základní mantinely své aktivní podpory a zavázali se, že v podpoře státu i obyvatel v boji s virovou infekcí budou pokračovat.

„Málokdo si uvědomuje, že přesun velké části české ekonomiky do online prostředí by bez konektivity a služeb poskytovaných operátory vůbec nebyl možný,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS a doplňuje: „Pomoc, kterou operátoři poskytli veřejnosti, i státu v posledních třech týdnech přesáhla hodnotu jedné miliardy korun. Navíc, už nyní vidíme, že operátoři musí do svých sítí v zájmu udržení kvality připojení významně investovat, a v následujících měsících tomu rozhodně nebude jinak.“

„Digitalizace státu a on-line komunikace s občany samozřejmě včetně podnikatelů a živnostníků je naprosto klíčová. Za nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru je hodně vidět, že ti, co byli na on-line svět připraveni, mají ve srovnání s ostatními významnou výhodu. Dobré je, že i stát drží tempo, jak ukazuje mimo jiné náš dnes spuštěný inteligentní formulář pro vyřizování „ošetřovného“ OSVČ či novela zákona o elektronických komunikacích, která právě dnes vstoupila v platnost. Je přitom třeba říct, že se za poslední rok komunikace s operátory hodně pozitivně posunula, čehož si moc vážím, stejně jako společenské odpovědnosti těchto firem nejen v kontextu s kritickou infrastrukturou státu,“ říká Petr Očko náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace.

Zajištění provozu sítí během nouzového stavu

Prvním závazkem je zaměření na zajištění fungování telekomunikačních sítí a služeb kritické infrastruktury státu v době krize. Odvětví díky tomu podstatným způsobem přispívá k udržení významné části ekonomických aktivit. České telekomunikační sítě zaznamenaly v důsledku nouzového stavu výrazný nárůst provozu včetně změn jeho charakteru.

Operátoři operativně posilují kapacity sítí tak, aby zajistili jejich bezpečný provoz. Pro stát zajišťují funkční spojení mezi orgány veřejné moci, krizovými a záchrannými složkami. Občané v době karanténních opatření zůstávají ve spojení s blízkými, mají bezplatný přístup k informacím a mohou si obstarat základní životní potřeby na dálku (nákup, dovoz jídla, spojení s úřady, konzultace s lékařem). Školáci se mohou distančně vzdělávat.

Aktivní pomoc od operátorů

Dalším pilířem podpory Česka je aktivní pomoc operátorů všude tam, kde mohou přispět ke zpomalení šíření nákazy nebo k vyrovnání se s následky současných omezení, jako je například práce z domova. Operátoři například významně a zdarma rozšířili nabídku služeb pro zákazníky k usnadnění následků tíživého stavu. Uvedli speciální zvýhodněné balíčky, jako jsou neomezené datové služby, výhodné volání či kredit zdarma pro předplacené karty (nabídka se liší dle jednotlivých operátorů), a to nejen v Česku, ale i pro spoluobčany v zahraničí.

Speciální pozornost dostávají i senioři, pro které je spojení s blízkými a službami v kontextu omezení pohybu obzvlášť kritické. Všichni operátoři od prvních dnů šíření nemoci v Evropě na žádost MZČR rozesílají zdarma informační SMS zákazníkům do zahraničí, a i v celé České republice. Volání na linku 1212 a přístup na internetové stránky vlády a ministerstva zdravotnictví související s Covid‑19 jsou zdarma.

Společnosti O2, Vodafone a T-Mobile, jako členové APMS naléhavě vnímají svoji společenskou odpovědnost a klíčovou roli celého odvětví v aktuální složité situaci. „Jsme připraveni udržet funkčnost sítí a služeb, maximálně pomáhat v boji proti pandemii a jejím dopadům a v neposlední řadě pomoci každému zákazníkovi najít nejlepší řešení pro jeho aktuální potřeby. Všechna uvedená opatření budeme průběžně aktualizovat tak, aby co nejlépe reflektovala potřeby těch zákazníků, kteří se dostali to tíživé ekonomické situace,“ komentuje Grund.