Mobilní malware v roce 2019: nevyžádaná reklama i obchod s daty hlásí výrazný vzestup

V průběhu loňského roku ohrožovali uživatele chytrých telefonů nejvíce stalkerware a reklamní mobilní trojští koně. Ti zaznamenali dvouciferný nárůst počtu detekovaných instalačních balíčků, zatímco stalkerware útočil na uživatele oproti roku 2018 více než dvakrát častěji. Tyto a další zajímavosti přináší report věnující se vývoji mobilního malwaru.

Ochrana soukromí v digitálním prostoru se v posledních letech dostala na přední místa veřejné agendy, což vedlo i ke zvýšené regulaci ze strany států. Uživatelé ale často zapomínají na mobilní aspekty tohoto problému. Přitom se mobilní zařízení stala přenosnými krabičkami plnými osobních údajů. Tomu nahrává dnešní propojený svět, kdy jsou lidé neustále online a ve spojení se svými blízkými, čímž generují spoustu citlivých dat. Toho se snaží ve svůj prospěch využít kyberzločinci. Jak dokládají statistiky společnosti Kaspersky, dvě nejvýrazněji se vyvíjející mobilní hrozby za rok 2019 mají co do činění s ohrožením soukromí. Jsou to konkrétně mobilní adware a stalkerware.

První z nich shromažďuje informace o soukromých aktivitách uživatelů, aby jim zobrazoval zacílené bannerové reklamy. Kromě otravných reklamních sdělí má tento typ útoku i druhý neblahý rozměr – citlivá data oběti mohou skončit na serverech třetích stran. V minulém roce tvořil adware 21 % všech mobilních hrozeb, které společnost Kaspersky detekovala.

Nebezpečné aplikace, o kterých uživatel často ani neví

Stalkerware tvoří aplikace komerčního spywaru, které jsou obvykle nainstalovány na zařízení uživatele bez jeho souhlasu. Fungují ve skrytu na pozadí, aniž by o nich uživatel věděl. Mají přitom přístup k celé řadě osobních dat jako jsou poloha zařízení, historie vyhledávání, textové zprávy, chaty na sociálních sítích, fotografie a mnohé další. Tyto údaje nejen sdílejí s pachatelem, který má většinou osobní zájem na těchto informacích, ale často umožňují také hackerům získat přístup ke stalkerwarovým serverům. Ti mohou například tato citlivá data dále přeprodávat.

Stalkerware se těší vzrůstající oblibě mezi podvodníky. Nejaktuálnější statistiky společnosti Kaspersky, které se zakládají na detekčních kritériích navržených globální iniciativou Koalice proti stalkerwaru, ukazují, že počet útoků na osobní data mobilních uživatelů meziročně výrazně vzrostl. Zatímco v roce 2018 byla osobní data ukradena 40 386 unikátním uživatelům, v minulém roce jich bylo již 67 500. V České republice se počet obětí stalkerwaru dokonce ztrojnásobil.

Produkty a technologie Kaspersky v roce 2019 detekovaly:

3 503 952 škodlivých instalačních balíčků

69 777 nových mobilních bankovních trojanů

68 362 nových mobilních ransomwarových trojanů

Jak chránit svá mobilní zařízení?