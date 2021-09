Mobilní hraní skrze NVIDIA GeForce Now: vybrali jsme ty nejzajímavější tituly

Se zrychlujícím se mobilním internetem a přibývajícími službami pro streamované hraní lze dnes hrát i ty nejmodernější pecky prakticky na čemkoli, třeba na chytrém telefonu či tabletu. Mezi nejlepší služby pro streamované hraní patří bezesporu GeForce Now od Nvidie, které umožňuje propojení vašich bohatých knihoven ze Steamu, Epic Games či GOGu. Které hry se vyplatí vyzkoušet na mobilech?

Among Us

Skvělým indie titulem je Among Us, jenž před nedávnou dobou udělal velkou díru do světa. Princip hry je poměrně jednoduchý – z osazenstva na palubě vesmírné lodi je jeden či více hráčů označen jako podvodník. Zatímco ostatní plní různé drobné úkoly, podvodníci se snaží naopak škodit a ve vhodné chvíli také zneškodnit ostatní členy posádky.

Among Us je skvělá zábava jak v partě kamarádů, tak s naprosto neznámými lidmi. Vzhledem k jednoduché grafice a rychlosti jednotlivých her se jedná o ideální titul pro hraní na mobilu na cestách.

Assassin’s Creed: Valhalla

Hraní na mobilu ale nemusí být jen o jednoduchých indie hříčkách. Za vyzkoušení stojí také poslední příspěvek do série Assassin’s Creed s podtitulem Valhalla, který vás přenese do časů Vikingů a jejich dobyvatelských choutek na bohatou zemi dnes známou jako Anglie.

Assassin's Creed Valhalla - Official Trailer

S připojeným ovladačem není ovládání ani tak složité hry, jako je Assassin’s Creed, žádnou větší překážkou. Na nižší obtížnosti nevadí při soubojích ani mírná prodleva, která by jinak mohla herní zážitek notně znepříjemnit. Pro cestu autobusem či ve vlaku je Assassin’s Creed skvělou volbou.

Death Stranding

Hideo Kojima je pro mnohé videoherním bohem, pro jiné zase obskurním Japoncem libujícím si v divných hrách. Pravdu mají tak trochu oba tábory, o čemž svědčí jeho poslední počin s názvem Death Stranding. Popsat tento titul v několika větách je prakticky nemožné, nicméně s trochou nadsázky lze o hře hovořit jako o „netradičním sci-fi simulátoru kurýra“.

DEATH STRANDING - Release Date 2019 Trailer - 4K

Hra skrze GeForce Now běží parádně a ani hraní na menším displeji rozhodně není překážkou. Filmečky a příběhové zvraty si sice spíše budete chtít vychutnat na větší obrazovce, pro doručení pár zásilek nicméně chytrý telefon bohatě postačuje.

Neo Cab

Pokud je streamované hraní pro něco jako stvořené, jsou to konverzační adventury. Mezi jednu z nejzajímavějších z poslední doby patří Neo Cab, jež se veze na kyberpunkové vlně a zároveň se nebojí ani ostrých společenských komentářů. Ostatně některé situace z této hry jsou naší realitě poměrně blízko.

V Neo Cab se chopíte role jedné z posledních taxikářek, kterou ještě nenahradily autonomní vozidla místní megakorporace. Během hraní se setkáte nejen se spoustou zajímavých pasažérů, ale řešit musíte také provozní drobnosti, například jestli přibrat ještě jednoho pasažéra, nebo raději vyrazit k dobíjecí stanici.

Orcs Must Die! 3

Při hraní tohoto titulu budou všichni pamětníci legendárního Dungeon Keepera jen těžko potlačovat slzičku v oku. Orcs Must Die! 3 navazuje na dvě předchozí hry, ve kterých se snažíte s pomocí chytře umístěných a nemilosrdných pastí zabránit orkům v postupu vpřed.

Vzhledem k pomalejšímu tempu hry ji lze pro streamované hraní více než doporučit. Ostatně ani menší obrazovka jí příliš nevadí, což je jedině plus.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Snad každý hráč zná dobře tahovou sérii XCOM. Kdo by si nicméně chtěl odpočinout od kosení emzáků, kteří obsadili naši krásnou modrou planetu, ale zároveň mu jsou herní mechanismy této hry blízké, je pro něj ideální titul Mutant Year Zero: Road to Eden.

Mutant Year Zero: Road to Eden - Cinematic Reveal Trailer

V ní se chopíte party antropomorfních zvířat, jež se snaží najít svůj vysněný ráj v postapokalyptickém světě. Tahové souboje jsou ideální jak pro menší displeje mobilních telefonů, tak hráčům jistě bude vyhovovat i pomalejší tempo, kterému nevadí ani mírná prodleva.

Two Point Hospital

Ačkoli se může zdát, že hraní strategií na gamepadu není příliš vhodné a myš s klávesnicí nemůže jen tak nahradit, některé novější kousky tento zažitý stereotyp úspěšně bortí. Skvělým příkladem je budovatelská strategie z nemocničního prostředí s názvem Two Point Hospital. Ta navazuje na legendu Theme Hospital od neméně legendárního studia Bullfrog Productions.

Two Point Hospital: LAUNCH TRAILER (Full 60 second cut)

Two Point Hospital nejenže je moderní inkarnací staré klasiky, ale zachovává si také svůj specifický humor. Léčit tak nebudete klasické nemoci, ale pacienty, kteří mají želví hlavu, trpí klauním syndromem či si myslí, že jsou Freddie Mercury. Pro ukrácení dlouhé chvíle ve vlaku se jedná o skvělý titul.

The Medium

Adventury jsou pro gamepady a menší obrazovky doslova jako stvořené. Výjimkou není ani polský psychologický horor The Medium, ve kterém se chopíte role média Marianne, která umí cestovat mezi skutečným světem a tím duchovním. Právě přepínání mezi světy a řešení hádanek patří mezi hlavní taháky hry od vývojářů z Bloober Team.

The Medium | Phenomenal Ray Tracing by VincenteProD - GeForce Community Showcase

V rámci Nvidia GeForce Now si můžete vychutnat také technologie ray tracing a DLSS, které (nejen) The Medium podporuje. To je jednou z výhod Priority účtu, který kromě delší herní seance otevírá přístup k pokročilým technologiím, které vaše hraní výrazně zpestří.

FIA European Truck Racing Championship

Hraní závodních her skrze streamované hraní může být ošemetné. Titul FIA European Truck Racing Championship nicméně sází na závody tahačů, které jsou sice pekelně výkonné, nicméně kvůli jejich vyšší hmotnosti nejsou až tak rychlé a zběsilé jako například motorky či formule.

Právě proto se ideálně hodí pro hraní na mobilních zařízeních. O něco málo nižší tempo, které nepotřebuje bleskurychlou odezvu, si vychutnáte také na menším displeji na cestách.

Jak se vám výběr her ideálních pro streamované hraní na chytrých telefonech zamlouvá? Máte nějaké vlastní tipy na hry na cesty? Dejte nám vědět do komentářů.