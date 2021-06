Mobilní hraní na vzestupu: příjmy dosáhly téměř bilionu korun

Hraní na chytrých telefonech není mezi ortodoxními hráči přijímáno příliš kladně. Když se totiž řekne mobilní hraní, často jako první přijde na mysl maminka na mateřské u Candy Crush či dítě školou povinné pařící Fortnite. Pravdou je, že hraní na smartphonech začíná nabírat na obrátkách, alespoň pokud jde o finanční výsledky podle Sensor Tower.

Souhrnné příjmy z App Store a Obchodu Play dosáhly za první polovinu roku 2021 neuvěřitelných 65 miliard dolarů (cca 1,35 bilionu korun), z čehož hry tvoří 44,7 miliardy dolarů (cca 935 miliard korun), což značí meziroční nárůst o 18 procent.

Kromě obratu ale rostly také zisky. Zatímco v roce 2019 činil zisk 30,2 miliardy dolarů (cca 630 miliard korun), za rok 2020 už to bylo 37,9 miliardy dolarů (cca 795 miliard korun), jedná se tedy o meziroční nárůst o 26 procent.

Žebříčku nejvýdělečnějších her dominuje Honor of Kings či PUBG Mobile, nechybí ale ani Roblox, Coin Master, Pokémon GO, Genshin Impact či již zmíněná Candy Crush Saga. Dá se předpokládat, že s příchodem služeb jako Xbox Game Pass mobilní hraní poroste ještě více.