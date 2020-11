Mobilní aplikace DreamLab pomáhá s výzkumem nemoci covid-19 i rakoviny. Zapojit se může každý

Nadace Vodafone představila unikátní mobilní aplikaci DreamLab, která nevyužitou kapacitu chytrých telefonů dává k dispozici pro životně důležité výzkumy ve zdravotnictví. Do podpory výzkumu nemoci covid-19 či rakoviny se může zapojit každý, bez ohledu na mobilního operátora.

Vodafone navíc od dnešního dne spouští nový bezplatný pas – Pass for Good, díky kterému nebude aplikace DreamLab zákazníkům spotřebovávat mobilní data. Do tohoto pasu jsou zařazeny i další veřejně prospěšné aplikace jako Záchranka, eRouška nebo aplikace Bright Sky pro řešení domácího násilí.

Stolní počítač by na takovém výzkumu nonstop pracoval roky, desítky tisíc mobilních telefonů na noc připojených přes aplikaci DreamLab to ale zvládnou podstatně rychleji. Díky spuštěné aplikaci DreamLab totiž telefony po celém světě vytvoří virtuální superpočítač, který je schopen zpracovat miliony výpočtů za noc. Za pět let existence bylo díky aplikaci dokončeno již více než 475 milionů výpočetních úloh.

Vědeckým pracovištím Imperial College v Londýně, či Garvan Institute v Austrálii pracujícím na výzkumech onemocnění covid-19 a rakoviny aplikace DreamLab významně pomáhá k rychlejšímu nalezení výsledků. Aplikace přitom nemá přístup k žádným soukromým informacím uživatele a není nutné se ani nikam registrovat.

Několika cenami oceněný DreamLab si připsal podíl i na čtyřech zásadních objevech v oblasti léčby rakoviny. Nově se zaměřuje také na druhou fázi výzkumu “Corona-AI”, který provádí analýzu miliard kombinací existujících léků a molekul potravin s cílem zjistit, která vzájemná kombinace by mohla být účinná v boji proti novému typu koronaviru.

„Mobilní telefony nám dnes pomáhají s mnoha každodenními úkoly – fungují jako navigace, kalendář, nákupní košík, překladač a mnoho dalšího. Teď ale můžeme my skrze náš telefon pomoci ostatním, tedy vědcům s důležitými zdravotnickými výzkumy. Na aplikaci mě zaujala její jednoduchost a taky to, že kdykoliv vidím svůj přínos danému projektu,“ vysvětluje europoslankyně Radka Maxová, proč se rozhodla rozšíření DreamLab v Česku podpořit.

Aplikace původem z Austrálie se díky světové síti Nadací Vodafone rozšířila do 17 zemí, kde si ji stáhlo již více než 900 000 uživatelů.

Jak funguje DreamLab? Mobilní aplikace DreamLab funguje na principu kolektivního výpočetního výkonu neboli „crowd computingu“. Každý uživatel chytrého mobilního telefonu je majitelem malého výkonného počítače, jehož výkon může v době svého spánku dát k dispozici. Aplikace nemá přístup k osobním údajům a lze ji stáhnout zdarma z Google Play či App Store. Večer pak stačí mobil připojit k nabíječce, být na Wi-Fi či na datovém připojení a aktivovat aplikaci DreamLab. DreamLab Autor: Vodafone Foundation Cena: zdarma ‎DreamLab Autor: THE VODAFONE FOUNDATION Cena: zdarma V ní si každý může vybrat, jaký vědecký projekt podpoří. Telefon si následně stáhne malý balíček úkolů z vědecké instituce, vypočítá je a výsledky odešle zpět výzkumnému týmu. Aplikace také uživatele informuje o postupu výzkumu a lze tak vidět, jakým přínosem byl on sám a jeho telefon. Detailní popis jednotlivých vědeckých projektů najdete v příloze.

Vodafone Pass for Good: mobilní aplikace bez čerpání dat

Aplikaci DreamLab si může zdarma stáhnout a užívat kdokoliv, bez ohledu na telefonního operátora. Vodafone chce své zákazníky k zapojení do aplikace DreamLab motivovat tím, že data čerpaná touto aplikací nebudou odečítána ze základního datového balíčku. Zákazníci si mohou od 6. listopadu v samoobsluze zdarma aktivovat Vodafone Pass for Good a aplikace, které jsou prospěšné společnosti, tak mohou využívat, aniž by konzumovali data ze svého datového balíčku. Toto datové zvýhodnění platí též pro aplikaci Bright Sky, která v Česku pomáhá při řešení domácího násilí už více než 1 500 uživatelům.

Vodafone Pass For Good významně pomůže i nedávno uvedené novince v aplikaci Záchranka, která spustila možnost video přenosu na linku 155 přímo z místa nehody či jiné události.

Dalšími aplikacemi, které bude možno využít prostřednictvím nového Vodafone Pass for Good, je třeba aplikace Včelka, která umožní procvičovat s dětmi čtení nebo cizí jazyky odbornou a zároveň zábavnou formou, nebo eRouška. Ta uživatele informuje o případném setkání s člověkem covid-19 pozitivní. Její provoz je teď v souvislosti s nouzovým stavem dočasně osvobozen od využívání datového balíčku. Do budoucna to bude možné právě díky aktivaci Pass for Good.

Seznam veřejně prospěšných aplikací, které je možné využívat bez čerpání mobilních dat, chce Vodafone dál rozšiřovat. Své tipy na mobilní aplikace můžete zasílat i vy na e-mail nadace@vodafone.cz.