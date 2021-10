Microsoft a AMD chystají ARMový čipset pro počítače. Bude výkonnější než Snapdragon 8cx

Zatímco Apple postupně převádí své počítačové portfolio na vlastní ARMové čipsety, Microsoft do tohoto světa zatím pouze opatrně nakukuje. V nabídce má pouze ARMový tablet Surface Pro X, jehož čipset Microsoft SQ1 za jablečnou konkurencí výrazně zaostává. Redmondští ale neskládají zbraně a chystají odvetu.

Microsoft by rád budoval výkonné počítače s ARMovými procesory, ale zatím jej brzdí nabídka čipsetů. Počítač Microsoft Surface Pro X pohání čipset Microsoft SQ1, avšak to je pouze upravený Qualcomm Snapdragon 8cx z roku 2019, jehož druhá iterace z loňska žádné zásadní zlepšení nepřinesla. Stále se tak čeká, ať Qualcomm představí čip, který se bude moci Apple M1 směle postavit, ovšem je možné, že si Microsoft poradí i bez Qualcommu.

TSMC 5nm (Changed from Samsung recently, due to low yield)

Release date has been delayed due to process line change. Initial goal was to launch this year.

It's a processor for laptops based on Cortex X1.

Not a modem integrated chip. 5G Exynos modem equipped separately.

(2/2)

— Tron ❂ (@FrontTron) October 1, 2021