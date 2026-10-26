Meta vyškrtla z podmínek slovo „trénovat“, zpravodajské weby si podle právníků ale stejně uzme

- Meta po kritice vyškrtla z nových obchodních podmínek slovo „trénovat“
- Právníci vidí ve formulaci o vývoji obchodních produktů dost prostoru pro stahování celých webů
- Podmínky začnou platit 30. října a firemní účty je nemohou předem odmítnout
Meta upravila své nové obchodní podmínky, které by jí podle právníků dovolovaly stahovat obsah webů spojených s firemními účty a trénovat na něm AI. Zmínka o trénování po kritice vydavatelů z textu zmizela, skeptičtí ale zůstávají právě ti právníci, kteří na problém upozornili.
Z podmínek zmizelo jedno slovo
Původní znění dovolovalo Metě používat obsah takových webů k poskytování, vývoji, výzkumu i trénování svých produktů, mezi které podle Nieman Lab patří i AI. V přepisu z pátku 16. října výraz „trénovat“ chybí a využití obsahu se zužuje na „reklamní a obchodní produkty“.
Firma změnu zdůvodňuje tím, že při slučování podmínek nebylo dost zřejmé, že respektuje preference z robots.txt. Mluvčí Daniel Roberts pro The Verge uvedl, že aktualizace „není o stahování zpravodajských webů“ a nedává firmě nová práva, která by tyto preference přebíjela. Konkrétní zmínku o robots.txt ovšem revidované znění neobsahuje, upozorňuje Nieman Lab.
Kudy by projel nákladní vůz
Matt Topic z advokátní kanceláře Loevy & Loevy upozorňuje, že pojem „obchodní produkt“ se zdá být nedefinovaný a Meta nejspíš právě AI produkty pro firmy vyvíjí. Podle něj je sloveso „vyvíjet“ dost široké, aby pojalo i trénování. Firma sama jako příklady obchodních produktů uvádí reklamy, Meta Business Tools a Meta Business Suite.
Formulaci o vývoji reklamních a obchodních produktů označil James Grimmelmann z Cornell Law School za dost širokou na to, aby se jí dal projet nákladní vůz. Nic podle něj neomezuje ani pasáž o webech spojených s produkty či službami firmy, která by Metě dovolila stahovat celé weby. Zůstala taky možnost vytvářet testovací přihlašovací údaje, kterou Grimmelmann dříve popsal jako cestu, jak se zaregistrovat pod falešnou identitou a obejít registrační zdi. Na dotaz Nieman Lab, zda by to platilo i pro paywally, firma odmítla odpovědět.
Co se týče robots.txt, právnický profesor Benjamin Sobel z University of Wisconsin připomíná, že jde jen o vyjádření preference a jeho dodržování je dobrovolné. Připodobnil ho k cedulce „Nedívejte se na můj dům“, která majiteli nedává právně vymahatelné právo lidem v pohledu zabránit.
Vydavatelé volají po zásahu
Podmínky začnou platit 30. října a firemní účty je nemohou předem odmítnout. Kdo nesouhlasí, musí přestat Metu používat pro obchodní účely. Aspoň jeden takový účet přitom podle Nieman Lab mají prakticky všechny zpravodajské redakce.
Americká News/Media Alliance a Evropská rada vydavatelů zareagovaly ještě na původní znění. První označila podmínky za „pobuřující a pravděpodobně nezákonné“ a její šéfka Danielle Coffey žádá, aby 30. října nevstoupily v platnost. Druhá se formálně obrátí na Evropskou komisi. Britská News Media Association v pátek vyzvala ministry a regulátory k zásahu.