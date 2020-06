Megahit Kingdom Come: Deliverance si od zítra budete moci stáhnout zcela zdarma

V našich končinách patrně není nikdo, kdo by neslyšel o hře z českého středověku Kingdom Come: Deliverance. Tu má na svědomí pražské studio Warhorse, ale především Dan Vávra, autor scénáře ke hře Mafia. Ačkoli je Kingdom Come „RPG bez magie a draků“, mezi hráči nyní oslavilo jeden významný prodejní milník.

Celosvětově se prodalo přes 3 miliony kopií Kingdom Come během dvou let, což je veliký úspěch, přičemž na dračku šla i dodatečná DLC, kterých se prodalo přes 1,5 milionu.

Aby ve Warhorse tento milník pořádně oslavili, připravili si pro hráče překvapení – na platformě Steam bude hra zcela zdarma od 18. do 22. června. Pokud jsou tedy ještě mezi vámi tací, kteří nemají středověké Posázaví prochozené křížem krážem, nyní je ideální čas.