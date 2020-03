LiDAR vs. FaceID: rozborka nového iPadu Pro odhaluje schopnosti nového fotoaparátu

Apple před dvěma týdny představil nové tablety iPad Pro, které se pyšní dvěma velkými novinkami, tou první je podpora myši a touchpadu, tou druhou nový fotoaparát s vestavěným LiDARem. Redakce serveru iFixit dostala do svých rukou exemplář 12,9“ modelu a provedla to, co umí nejlépe – kompletní rozborku.

LiDAR vs. FaceID: méně bodů na větší vzdálenost

Na první pohled se nový tablet neliší od svého dva roky starého předchůdce, hlavní novinkou je zejména zmíněný fotoparát. Jeho součástí je LiDAR, tedy technologie, která dokáže skenovat okolí ve 3D. Jedná se o podobné řešení, jaké Apple používá u TrueDepth kamer s technologií Face ID, ovšem s jedním rozdílem – LiDAR v iPadech emituje výrazně menší množství infračervených bodů, avšak obsáhne s nimi větší vzdálenost. 3D obraz okolí tedy není natolik detailní, to však pří snímání interiérů není na škodu.

Rozborka dále dokazuje, že iPad Pro není v žádném případě zařízení vhodné pro domácí kutily, cesta do útrob vyžaduje značné úsilí a ani uvnitř není situace snadná; spousta komponent je na svém místě přilepená, a to včetně základní desky, kterou je zapotřebí odstranit pro výměnu akumulátorů (stejných jako v iPadu Pro 2018). Pozitivní je, že alespoň USB-C konektor lze vyměnit poměrně snadno. Redakce iFixit udělila novému iPadu skóre rozebiratelnosti 3 z 10.