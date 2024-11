Legendární strategie Warcraft II se dočká remasteru. Dopadne lépe než třetí díl?

Warcraft II by se mohl dočkat přepracovaného grafického kabátku

Internetem kolují nejen spekulace, ale také údajné logo

Více informací bychom měli mít už 13. listopadu

Strategie od studia Blizzard Entertainment si získaly celosvětovou popularitu a nutno podotknout, že zcela oprávněně. Mezi ikony patří bezesporu druhý díl fantasy ságy Warctaft, který v roce 1995 určil směr, kterým se budou realtimové strategie dále ubírat. Není proto divu, že nejeden fanoušek by rád uvítal remaster původního veledíla, jenž by si to jistě zasloužilo. Podle uživatele Stiven_SRB a jeho příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter) je právě předělávka druhého Warcraftu do moderního kabátku již v procesu.

Remaster Warcraftu II by mohl napravit reputaci studia

Za normálních okolností by byla na místě obezřetnost, nicméně historie uživatele Stiven_SRB a jeho pečlivému dataminingu je dostatečnou zárukou toho, že je na tomto šprochu minimálně trocha pravdy. Společně s touto informací také na veřejnost unikla zpráva, že význameného updatu se dočká také remaster třetího dílu s názvem Warcraft III: Reforged, který má v rámci komunity kontroverzní pověst. Vývoj totiž dostalo na starosti externí studio, které si s předělávkou nedalo příliš práce a namísto šíření dobrého jména Blizzardu mu spíše udělalo ostudu.

K oficiálnímu odhalení by mohlo dojít už brzy, konkrétně 13. listopadu. Na tento den je naplánovaná speciální prezentace k 30. výročí univerza Warcraftu, a mimo informací o remasteru druhého dílu bychom se měli dočkat novinek do her World of Warcraft, Hearthstone či Warcraft Rumble. Dle tvrzení Blizzardu se ale můžeme těšit na řadu překvapení, což by mohlo naznačovat právě příchod remasteru druhého dílu a novinek do remasteru trojky.

Ačkoli Stiven_SRB neposkytl mnoho detailů, v příspěvku na síti X sdílel alespoň čtyři obrázky, které mají být součástí propagačních materiálů, včetně nového loga. Tou nejdůležitější otázkou ale zůstává, zda se Blizzard poučil ze svého neúspěchu v případě Warcraftu III: Reforged a tentokrát nám nabídne poctivý remaster, který neudělá ostudu jak původní hře, tak samotnému studiu. Na detailnější informace si nicméně budeme muset počkat.