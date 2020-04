Legendární strategická pecka Company of Heroes letos zamíří na mobily

Skvělá zpráva pro „mobilní“ stratégy – slavná strategická hra Company of Heroes dorazí v průběhu roku na smartphony s Androidem a iOS. Přesné datum datum zveřejněno nebylo, známa je však cena – obě verze budou stát shodně 15 eur (cca 410 Kč).

Tato informace nicméně není úplně přesná – ti, kdo si hru koupili ve verzi pro iPad (vyšla v únoru), si ji totiž logicky budou moci na iPhonu nainstalovat zdarma. Za zmínku stojí také to, že hra nebude obsahovat žádné mikrotransakce.

Pro ty, kteří náhodou nevědí, Company of Heroes je realtimová strategie, která vyšla v roce 2006 na PC a je jednou z nejlépe hodnocenou strategickou hrou v historii. Zasazena je do období druhé světové války a hráč v ní ovládá dvě vojenské jednotky, se kterými se vydává do bitvy o Normandii a spojeneckého osvobození Francie. O sedm let později vyšlo pokračování s názvem Company of Heroes 2, které už tak úspěšné nebylo.