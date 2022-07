Kontroverzní ženy Elona Muska: která z nich vzbudila největší poprask?

Elona Muska většina světa vnímá jako poťouchlého, leč geniálního vizionáře, zakladatele společností jako Zip2, X.com (později přejmenované na dnes světoznámý PayPal), SpaceX nebo The Boring Company. Zároveň stál u zrodu automobilky Tesla nebo společnosti SolarCity, která v USA instaluje na rodinné domky solární panely. Kromě jeho podnikatelského života se však v kuloárech hojně řeší jeho osobní život, zejména pak romantické vztahy.

Klidnou letní „okurkovou sezonu“ přerušila zpráva deníku Wall Street Journal o tom, že měl mít vloni Musk poměr se ženou spoluzakladatele Googlu Sergeye Brina. 33letá Nicole Shanahan i Elon Musk společný milostný poměr veřejně dementují. Dle zdroje ale Brin o krátkém románku své tehdy již exmanželky věděl a s Muskem se kvůli tomu rozkmotřil.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022