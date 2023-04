Konečně! Strava přidává podporu streamování hudby ze Spotify

Strava přichází s integrací hudebního přehrávače Spotify

Přímo v aplikaci můžete využívat widget pro nastavení hudebních playlistů

Strava je tu s námi už od roku 2009, větší popularitu si ale získala hlavně v posledních letech. Po delší době jsou nyní vyslyšeny mnohé prosby po integraci Spotify do této fitness aplikace, abyste při sportu nemuseli přepínat mezi dvěma službami tam a zpět.

Spotify i Strava jsou ve svých odvětvích jedny z nejpoužívanějších aplikací a není tedy divu, že mnoho lidí nově oznámenou integraci ocení. Díky tomu nebude potřeba během cvičení, běhu nebo jízdy na kole zbytečně otevírat obě aplikace a upravovat přehrávání zvuku, když chcete primárně sledovat vaše sportovní výkony.

Otázka je, jestli v tomto ohledu Strava o pár let nezaspala. Přecejen některé konkurenční aplikace podobnou funkci mají už déle a v dnešní době můžete poměrně pohodlně streamovat hudbu i přes různé chytré sportovní hodinky. Pro přístup do aplikace Spotify stačí ve Stravě spustit záznam a poté zvolit ikonu Spotify v pravém dolním rohu. Poté se zobrazí widget zhruba do poloviny obrazovky, který slouží pro ovládání hudby.

Při prvním přihlášení je nutno připojit váš účet, později už můžete procházet mezi vašimi playlisty. Pokud potřebujete detailnější nastavení, můžete přímo z widgetu spustit plnohodnotnou aplikaci Spotify.