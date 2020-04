iPhone 12 bude mít zpoždění. Čtečka otisků zamíří pod displej

Pandemie COVID-19 zasáhla prakticky celý (nejen) technologický svět a připravila nás o spoustu veletrhů, tiskových konferencí a premiér nových zařízení. I když se pomalu začíná vše navracet do starých kolejí, šrámy z letošního jara ještě nějakou chvíli přetrvají.

Výroba podzimních iPhonů nabírá zpoždění

Situace se dotkne i společnosti Apple – už na počátku léta měla být zahájena výroba podzimní řady iPhone 12, avšak podle obvykle dobře obeznámeného deníku Wall Street Journal došlo k zhruba měsíčnímu zpoždění. Na samotné představení, které se s železnou pravidelností odehrává v září, to pravděpodobně mít vliv nebude, ovšem je otázkou, jak to bude s dostupností. Apple obvykle své podzimní telefony začíná prodávat týden po premiéře, avšak například iPhony X nebo Xr ukázaly, že to může být i později.

Že má Apple problémy s výrobou, dokazuje i omezená dostupnost nejnovějšího iPhone SE, který se vyprodal během okamžiku a nové kousky je zapotřebí si počkat. Letos si navíc Apple ukrojil obrovský krajíc, v září údajně představí hned čtyři nové iPhony. Chybět by neměla podpora sítí 5G, vyšší výkon a menší výřezy pro TrueDepth kamerku.

Touch ID v displeji?

Tu by prý ještě navíc mohla podle posledních spekulací doplnit poddisplejová čtečka otisků prstů. Zatím jsme vůči této informaci spíše skeptičtí, ale určitě bychom se za její implementaci nezlobili, přeci jen odemykání obličejem nemusí být pohodlné za každé situace.