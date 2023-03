Huawei P60 Pro chce být králem fotomobilů. Šéf značky se pochlubil první fotkou

Generální ředitel Richard Yu sdílel první oficiální snímek z Huawei P60 Pro

Kvalita opticky přibližovacího fotoaparátu bude na vysoké úrovni

První snímky z nové vlajkové lodi se objevily už v minulém týdnu

Huawei to kvůli sankcím ze strany Spojených států nemá zrovna jednoduché. Dříve nadějná společnost je nyní na západních trzích na okraji zájmu, což ovšem neznamená, že by na výrobu a vývoj chytrých telefonů zanevřela. Především pokud jde o mobilní fotografii, má Huawei stále co nabídnout, alespoň podle generálního ředitele Richarda Yu. Ten na sociální síti Weibo sdílel „náhodný snímek“ z chystaného zařízení.

Yu se netajil tím, že se jedná o Huawei P60 Pro, tedy chystanou vlajkovou loď. Snímek pravděpodobně pochází z opticky přibližovacího fotoaparátu, který se nejspíše bude pyšnit fotočipem OmniVision OV64B s rozlišením 64 Mpx, barevným filtrem RYYB a optikou s 3,5× zoomem. Samotná fotografie je poměrně kvalitní a její kompozice rozhodně nepatří mezi ty jednoduché. Ačkoli lze Richardu Yu jen těžko uvěřit, že se jedná o náhodný snímek, přesto je výsledek vcelku impozantní. Už v minulém týdnu se ve WeChat Moments vysoce postaveného zaměstnance Huawei objevila řada fotografií z Barcelony, kterou doplnil popiskem „nový telefon dělá skvělé fotky“.

Kromě opticky přibližovacího fotoaparátu má mít Huawei P60 Pro k dispozici také hlavní fotoaparát Sony IMX888 s 50Mpx rozlišením a širokoúhlý Sony IMX858 s 50Mpx rozlišením. Z ostatních parametrů se spekuluje o 6,6“ displeji s QHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, čipsetem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (nebo 8 Gen 2) bez 5G modulu, baterii s kapacitou 5 000 mAh s podporou 100W nabíjení, odolností proti vodě a prachu IP68 či operačním systému HarmonyOS 3.0. K představení Huawei P60 Pro by mělo dojít už tento měsíc.