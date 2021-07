Huawei P50 i přes restrikce nabídne čipset od Qualcommu. Přesto nejásejme

Podle posledních informací to vypadá, že Huawei nebude mít dostatek čipů pro nové smartphony P50. Kvůli americkým sankcím může použít pouze omezené množství čipů Kirin 9000 a na všechny P50 se tedy nemusí dostat. Jako možné řešení se jeví výměna za čipy Qualcomm.

Huawei v USA zdaleka nemá na růžích ustláno a zdá se, že se situace v dohledné době nijak zásadně nezmění. Nahrazení čipů Kirin čipy Qualcomm sice situaci částečně vyřeší, ale nese to s sebou další nevýhody. Pokud Huawei opravdu použije čipy Qualcomm, nejspíše sáhne po modelu Snapdragon 888 a to v jeho 4G verzi. P50 by tedy mohla jít do prodeje bez podpory 5G sítí, což ji do budoucna značně znevýhodní.

Jaké řešení Huawei nakonec zvolí se dozvíme již brzy, protože představení bychom se měli dočkat někdy v polovině srpna. Vyšší model P50 Pro by měl jít do prodeje s čipy Kirin 9000 s podporou 5G, otázkou ale bude na jak dlouho. Podle některých odhadů dojde k nahrazení čipů i u vyššího modelu P50 Pro a to už během prosince letošního roku.