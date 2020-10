Huawei Mate 40 zná datum své premiéry. Bude to rozlučka značky se světem smartphonů?

Skok daleko kupředu. Tento podtitul nese pozvánka na tiskovou konferenci Huawei, která se bude konat 22. října v 14:00 našeho času. Čínská firma na této akci představí své podzimní vlajkové modely řady Mate 40.

Huawei Mate 40: naposledy s Kirinem

Huawei za dva týdny pravděpodobně představí hned tři nové telefony, podle certifikace MIIT by jimi měly být modely Mate 40, Mate 40 Pro a Mate 40 Pro+. Minimálně nejvýše postavené varianty by měly lákat na kvalitní fotoaparáty, podle pozvánky by jejich velkým benefitem mohl být vysoce kvalitní teleobjektiv. Všechny tři modely by také měl pohánět výkonný 5nm čipset Kirin 9000 s integrovaným 5G modem.

Tento čipset si firma Huawei nechala vyrobit u společnosti TSMC, v minulém měsíci však vzešel v platnost zákon, který této tchajwanské firmě zakazuje s Huawei obchodovat. Čínská společnost tak obdržela pouze omezené dodávky čipů distribuované do 15. září, o jak velký objem se jedná, v tuto chvíli nevíme. Je však téměř jasné, že více smartphonů s čipsety Kirin v budoucnu neuvidíme, leda by firma Huawei našla výrobce čipů, který k produkci nevyužívá žádné americké technologie. Zatím se však zdá, že žádný takový neexistuje, „americký ban“ se vztahuje i na čínského výrobce čipů SMIC.

Takto má vypadat Huawei Mate 40 Pro

Problémy s dodávkami komponent pravděpodobně způsobí, že smartphony řady Mate 40 se budou prodávat výhradně na čínském trhu, přičemž podle serveru WinFuture.de by se mohly příští rok v omezeném množství dostat i na globální trh.