Huawei FreeBuds Pro 3 mají ještě lepší potlačení hluku, vydrží až 31 hodin

Značka Huawei v Barceloně představila novou generaci bezdrátových sluchátek FreeBuds Pro 3

Hlavním lákadlem je vylepšené ANC a celková výdrž až 31 hodin

Sluchátka budou dostupná i v Česku, cena byla stanovena na 4 799 Kč

V pořadí již třetí generace sluchátek FreeBuds Pro spatřila světlo světa na dnešní tiskové konferenci v Barceloně, kam dostala pozvánku i naše redakce. Oproti svým předchůdcům se designově nijak výrazně neliší, dočkali jsme se ale nové barevné varianty (olivově zelená), která doplní klasickou černou a bílou.

Vylepšené ANC

Největším lákadlem má být vylepšené ANC, které se v Huawei nebáli označit jako 3.0. Nejde ale o žádný zaběhnutý standard, ale čistě o vlastní značení Huawei. Výrobce se nicméně na konferenci chlubil, že oproti předchozí generace je úroveň potlačení hluku až o 50 % lepší. Na těle sluchátek se nacházejí senzorové plochy, které lze skrze gesta využívat k ovládání hudebního přehrávače.

Na jedno nabití by sluchátka měla vydržet až 6,5 hodiny. Skrze akumulátor v pouzdře a opakované dobíjení se v součtu dostanete na celkovou výdrž až 31 hodin. Výrobce přidal i tzv. adaptivní ekvalizér, která se stará o automatickou středů i výšek v závislosti na okolních podmínkách. Mikrofony, které směrují směrem do ucha detekují, co posloucháte a podle toho frekvence upraví tak, aby byl zážitek co nejlepší. Nejde ale o žádnou převratnou novinku, podobnou technologii u svých sluchátek AirPods používá i Apple.

Huawei FreeBuds Pro 3 by se na českém trhu měla objevit na přelomu září a října. Doporučená cena byla stanovena na 4 799 Kč včetně DPH.