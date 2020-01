Huami na CES přiveze outdoorové hodinky, bezdrátová sluchátka a reinkarnaci legendy

Společnost Huami, která je dvorním výrobcem nositelného příslušenství pro Xiaomi, chystá pro blížící se veletrh CES tři novinky – zcela novou generaci hodinek T-Rex, vylepšené hodinky Amazfit Bip a také první bezdrátová sluchátka.

Začněme nejprve čerstvě oznámenou novou generací hodinek T-Rex, do které mají patřit outdoorové hodinky pro sportovce. Hodinky tak budou mít masivní tělo i odolný řemínek, dá se předpokládat odolnost vůči vodě (údajně až 5 ATM) a nárazům.

Podle spekulací mají hodinky disponovat 390mAh baterií a Bluetooth 5.0. Fotografie z certifikace také odhalují snímač tepové frekvence a mechanická tlačítka na pravé i levé straně.

Huami také plánuje na CES reinkarnovat úspěšné hodinky Amazfit Bip z roku 2018. Budou se jmenovat Amazfit Bip S a podle prvních upoutávek budou vypadat podobně jako předchozí verze, avšak mají nabídnout větší výkon a také výdrž na jedno nabití. Původní Amazfit Bip zvládly bez nabíječky fungovat tři týdny, jsme zvědaví, o kolik inovovaný model tuto metu překoná.

More powerful with an ultra-long #battery life. The #Amazfit BipS is worth the wait!

We'll be unveiling it at #CES2020!

Learn more at https://t.co/cL92fgNp7l.#LeepOverLimits pic.twitter.com/WmEThWNbe2

