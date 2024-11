Hororová pecka Resident Evil 2 míří na App Store. Dostupná bude ještě před Vánoci

Legendární herní titul s názvem Resident Evil 2, původně vydaný v roce 1998 a znovu oživený díky remaku v roce 2019, přichází na zařízení od Applu. Vydání optimalizované pro iOS a MacOS přináší kultovní zážitek ze světa Raccoon City, ve kterém se hráči opět setkají s hlavními protagonisty Leonem Kennedym a Claire Redfieldovou. Na App Store se podívá ještě před Vánoci.

Aby si uživatelé mohli vychutnat plný herní zážitek, bude hra dostupná pro zařízení s čipy M1 a novějšími. Co se týče iPhonů, hra plynule pojede na zařízeních iPhone 15 Pro a vyšších. Pokročilá optimalizace má za úkol nabídnout hráčům skvělý zážitek a vizuální kvalitu, která se má blížit tradičním konzolím.

Survive a zombie-infested Raccoon City in an all-new way. Resident Evil 2 releases for all iPhone 16 models, iPhone 15 Pro models, and every iPad and Mac with the M1 chip or later on December 10th.

