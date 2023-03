Herce nahradí čímkoliv. Wonder Studio slibuje zázraky, postačí vám webový prohlížeč

Wonder Studio je šikovný software, který umí vložit do filmu CGI postavy

Animátoři si vystačí pouze s webovým prohlížečem

Software je prozatím v uzavřené beta verzi

Podíl CGI v nových filmech se v posledních letech rapidně zvyšuje, což má za následek také dražší a náročnější produkci. Animátorům chce alespoň trochu odlehčit společnost Wonder Dynamics se svým softwarem Wonder Studio – to umožňuje do natočených snímků naklíčovat na fyzické herce digitální postavy, aniž by k tomu byla potřeba specializovaná technika. Ba co více, celý proces je založen na drag and drop systému přímo ve webovém prohlížeči.

Wonder Studio primárně cílí na profesionální umělce, kterým chce ušetřit čas a práci na animaci CGI postav. Za tímto softwarem stojí Nikola Todorovic a Tye Sheridan, kterého můžete znát například ze snímku Ready Player One. Wonder Studio využívá umělou inteligenci k rozpoznání scény a identifikaci živých postav, které umožňuje snadno a rychle nahradit digitálními postavami, včetně takových detailů, jako je mimika obličeje. Není tak potřeba využívat manuální rotoskopii či motion capture.

„Vytvořili jsme něco, co celý proces automatizuje. Animace probíhá v reálném čase, snímek po snímku a není potřeba motion capture. Automaticky detekuje herce na základě jedné kamery. Simuluje pohyb kamery, osvětlení, barvy, herce plně nahrazuje počítačovou grafikou,“ řekl Nikola Todorovic pro TechCrunch. Wonder Studio je aktuálně v uzavřené beta verzi, nicméně můžete zkusit své štěstí a přihlásit se k předběžnému přístupu.