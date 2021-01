Happy Friday na Smarty přináší slevy až 45 % na příslušenství pro sport!

Blíží se konec ledna a s ním i vyhodnocení plnění našich předsevzetí. Dali jste si za cíl, že po Vánocích zhubnete hned několik kilogramů, ale dlouho to nevydrželo? Možná vám chybí ta správná motivace. On totiž takový kouč na zápěstí, který vás nenechá chvíli v klidu, je k nezaplacení. Happy Friday na Smarty přináší pouze v pátek slevy na chytré hodinky, sportovní sluchátka, váhy i lahve. Prostě na vše, co vám pomůže v plnění vašich cílů!

Chytré hodinky jsou kouč k nezaplacení

Chytré hodinky jsou prodlouženou rukou telefonu. Standardně na nich můžete sledovat notifikace, diktovat zprávy, používat navigaci nebo třeba platit v obchodě. Mnoho lidí si je ale pořizuje díky užitečným funkcím pro sport. Většina modelů vám změří tepovou frekvenci, množství spálených kalorií, denní aktivitu i počet nachozených kilometrů. Díky propojení s mobilní aplikací můžete zadávat konkrétní typy cvičení, sledovat své výsledky, a hlavně pokroky v čase.

Jablíčkáře potěší nabídka Apple Watch z edice Nike, které mají speciální sportovní ciferníky. Tyto chytré hodinky vás nenechají chvilku v klidu, motivují vás každý den k aktivitě a ke zlepšování. Pokud byste raději levnější hodinky se slušnou výbavou, sáhněte po Lenovo Smart Watch S2, které seženete již za 699 Kč. V nabídce naleznete i osvědčené modely Samsung Galaxy Watch s kulatým ciferníkem, a to už od 3 490 Kč. Pokud netoužíte po hodinkách, může pro vás být vhodný i fitness náramek, například Samsung Galaxy Fit2, který bude vašim parťákem na cvičení a pořídíte ho za pouhých 990 Kč.

S hudbou jde všechno lépe

Ať už cvičíte doma, nebo venku, vaše oblíbená hudba vás namotivuje k lepším výkonům. Vezměte si ji s sebou ve sluchátkách. Sportovní sluchátka jsou speciálně konstruována tak, aby nevypadávala z uší ani při větších nárazech a skocích. Zároveň jsou odolná proti vodě a potu. Praktická jsou například Bose Soundsport Wireless, která jsou bezdrátová a můžete je nosit okolo krku, nemusíte se tedy bát, že by se někde ztratily. Pouze dnes jsou však za cenu 3 190 Kč. Pokud máte raději true wireless sluchátka, v nabídce najdete například oblíbené Honor Choice pouze za 799 Kč.

I váhy a lahve jsou chytré

Ještě nemáte doma chytrou váhu? Ta vás nejen zváží, ale umí změřit i poměr svalů, vody nebo třeba útrobního tuku. Váha vám vypočítá ideální BMI i kalorický příjem. Při plánování

Vyváženého jídelníčku a celkově zdravého životního stylu bude skvělým pomocníkem. Váhu iHealth Fit můžete propojit s Apple home kit a aplikací Zdraví. Pouze dnes ji můžete mít pouze za 1 290 Kč.

Jednou z důležitých složek zdravého životního stylu je i pitný režim. Pokud patříte mezi ty, kteří na vodu celý den nemyslí, pořiďte si chytrou lahev. Ta vás bude informovat o tom, kolik jste toho vypili a kolik vám ještě zbývá. Bude vás také upozorňovat, pokud na pití budete přes den zapomínat. Chytrou lahev Equa pořídíte ve slevě za 1 690 Kč.

Celou nabídku pátečních slev si můžete prohlédnout ZDE.