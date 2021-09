Google pomáhá českým učitelům. Školí je v bezpečnosti na internetu

Google přináší do České republiky program Internetoví úžasňáci, v rámci kterého poskytne učitelům základních škol učební plán a workshopy pro výuku základů bezpečného a zodpovědného využívání internetu. Cílem je naučit děti ve věku od sedmi do dvanácti let, jak si poradit s hackery, obtěžováním, kyberšikanou nebo neopatrným sdílením na sociálních sítích.

Program ale klade důraz i na rozvoj sociálních dovedností, jako jsou laskavost a schopnost zastat se druhých. Ve spolupráci s neziskovou organizací Jules a Jim plánuje Google v tomto školním roce se svým programem oslovit všechny české základní školy.

Děti ve věku od sedmi do dvanácti let se v rámci učebního plánu naučí zacházet s citlivými daty, ověřovat si informace, rozpoznat šikanu nebo upozornit dospělého na podezřelé dění na internetu. Zároveň se ale učí například i to, jak se na internetu chovat bezpečně a laskavě a s respektem k druhým. Získané dovednosti si pak mohou ověřit v zábavné webové hře Interland.

„Žáci jsou z Internetových úžasňáků nadšení. Program je založený na aktivním zapojování žáků do výuky a zábavných cvičeních, na konci navíc na děti čeká hra Interland, ve které si nabyté znalosti mohou rovnou ověřit. Dříve se o internetové bezpečnosti na školách hlavně přednášelo, takže tohle je opravdu novinka,“ vysvětluje učitel informatiky ze Základní školy Brno na Bakalově nábřeží Pavel Hodál.

Google školí pedagogy v bezpečnosti dětí na internetu

O důležitosti výuky těchto dovednosti mluví i Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-Bezpečí na Univerzitě Palackého v Olomouci, podle nějž dnes mladí lidé tráví na internetu ještě více času než před pandemií a rizika jsou tak vyšší.

„Právě proto je nezbytné, aby děti byly schopné pohybovat se na internetu jistě a bezpečně. Žáci, ale i pedagogové a rodiče, by se měli učit bezpečnému chování na internetu tak, aby dokázali zabezpečit své účty na sociálních sítích či herní účty, dokázali rozpoznat potenciální bezpečnostní hrozby a uměli se jim vyhnout. Měli by také vědět, jak postupovat v situacích, kdy se na sítích dostanou do problémů. Společnou aktivitu Googlu a Jules a Jim na školách proto vítáme a věříme, že společně s projekty E-Bezpečí a dalších subjektů pomůže při prevenci rizikového chování na internetu,“ říká Kopecký.

Program Internetoví úžasňáci, který s úspěchem funguje již ve více než deseti dalších evropských zemích, přináší ucelenou metodiku pro pedagogy. Na školení se mohou učitelé individuálně hlásit v průběhu celého školního roku na speciální stránce.