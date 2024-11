Google Mapy, Waze a další aplikace dostávají podporu generativní umělé inteligence

Google rozšiřuje Mapy, Waze i Earth o užitečné funkce postavené na AI

Jde například o konverzační možnosti a pokládání otázek přirozenou řečí

Ve Waze půjde nově nahlásit aktuální situaci obyčejnou řečí, případně se Waze doptá

Google oznámil poměrně velkou modernizaci svých mapových platforem, do kterých integruje generativní umělou inteligenci Gemini. Cílem je zlepšit navigaci, hlášení nebezpečí a podrobnosti map. Hlavní vylepšení se týkají Map Google, kde jsou funkce založené na umělé inteligenci navrženy tak, aby uživatelům poskytovaly kontextovější a intuitivnější navigaci. Další aktualizace se týkají Waze a Google Earth, které využívají umělou inteligenci pro zefektivnění hlášení nebezpečí, respektive pro komplexní vizualizaci dat.

Mapy a Gemini

Mapy Google jsou s více než 2 miliardami uživatelů měsíčně jednou z nejpoužívanějších navigačních platforem na světě. A teď se rozroste o integraci Gemini AI, kterou Google začíná tlačit všude možně tam, kde to dává alespoň trochu smysl.

Uživatelé tak nyní mohou Mapám pokládat otázky typu „co dělat s přáteli v noci“, což jim vygeneruje vybraný seznam možností, jako třeba místa s živou hudbou. Nové konverzační vyhledávání tento týden debutovalo v USA na Androidu a iOS a využívá shrnující a argumentační schopnosti Gemini k vytváření návrhů na míru na základě dat z databáze 250 milionů míst. Nechybí ani funkce shrnutí uživatelských recenzí generovaná umělou inteligencí, které tak poskytuje rychlý náhled na kvalitu místa a může být mnohem užitečnější, než stávající výpis všech možných recenzí a reakcí.

Mapy Google se také rozšiřují o sadu nových navigačních nástrojů. Vylepšené navádění do jízdních pruhů upozorňuje na konkrétní jízdní pruhy, přechody a dopravní značky, což ocení řidiči na složitějších křižovatkách. Nový systém také upozorňuje uživatele na správný jízdní pruh, do kterého se mají zařadit, s cílem omezit změny jízdních pruhů na poslední chvíli. Kromě toho jsou nyní k dispozici výstrahy před nebezpečím souvisejícím s počasím, například varování před zatopenými silnicemi nebo silnicemi se sníženou viditelností, které mohou hlásit sami uživatelé.

Poslední velká novinka se týká pomoci při parkování – například integrace navádění k příjezdu, která upozorňuje na blízká parkoviště a vchody do budov. Aktualizace, včetně návrhů řízených umělou inteligencí a lepších navigačních funkcí, budou k dispozici celosvětově na Androidu a iOS, přičemž rozšířené informace o jízdních pruzích se objeví příští měsíc ve více než 30 metropolitních oblastech.

Waze a nová konverzační hlášení

Svých novinek se dočkal také oblíbený Waze, spadající pod Google. A také se týkají umělé inteligence, jak taky jinak. Hlavním tahákem by měla být nová funkce konverzačního hlášení poháněné modelem Gemini. To umožní řidičům hlásit nebezpečí pomocí přirozené řeči, čímž odpadá nutnost ručního procházení nabídek nebo ikon. Řidič, který si například všimne náhlého nebezpečí na silnici, může Waze jednoduše říct: „Před námi stojí auto,“ a systém hlášení automaticky zaznamená. Konverzační systém také umožňuje systému Waze klást doplňující otázky pro lepší kontext, tedy například požádat řidiče, aby objasnil, co vidí.

Google si od konverzační aktualizace slibuje snížení rozptylování řidičů tím, že hlášení nebezpečí bude intuitivnější a efektivnější. Nové funkce ve Waze zatím ale nenajdete. Nejdřív se začíná s několika testery a s plnohodnotným rozšířením se počítá až na následující měsíce.

Vedle toho Waze zavádí také upozornění na školní zóny, které řidiče upozorní, když se blíží k určené školní oblasti.

Google Earth a městské plánování

Google Earth, tradiční, byť z pohledu uživatelů už možná trochu zapomenutý nástroj pro zkoumání satelitních snímků a geografických dat, s přidáváním funkcí generativní umělé inteligence také nezahálí. Konkrétně se rozšiřuje o komplexní vyhledávací dotazy a vizualizace dat poháněné technologií Gemini.

Urbanisté mohou například požádat Google Earth o identifikaci konkrétních regionů na základě údajů, jako je počet dobíjecích stanic pro elektromobily v poměru k velikosti oblasti, a systém jim vrátí podrobnou vizualizaci. Ukázku si můžete prohlédnout v přiloženém videu.

Funkce zatím debutují pouze v omezené beta verzi přístupné pouze důvěryhodným testerům, kteří se přihlásí k předběžnému přístupu.