Google Earth má parádní funkci. Věděli jste o ní?

Změna je život, jak říká známé okřídlené spojení. Jiné spojení zase říká, že na změnu není lepší pohled než z ptačí perspektivy v časosběrném videu. Google Earth, těžkotonážní bratříček Google Map, časosběrnými snímky disponuje, i když to před náhodnými kolemjdoucími dobře tají. Tato funkce je dostupná jak na desktopu, tak v mobilní verzi.

Vývojář jménem Kyler jednou s Google Earth trochu experimentoval a odemkl časosběr pomocí editace sdílených preferencí, což je jedna z cest, skrze kterou Android aplikace přistupují k datům.

Po drobné editaci se změnilo celé prostředí Google Earth a přibyly šipky ve spodní části, které napomáhají rychlému přeskakování v čase. Nechybí ani panáček pro Street View, ten ale pravděpodobně není prozatím funkční.

#google earth for #android. Here's what #SanFrancisco looked like in 1938! I enabled some experimental settings and exposed Time Machine :)

RT this? pic.twitter.com/2O5aCYuN9z

— Kyler (@Developerrr_) March 11, 2021