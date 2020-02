Google chystá překvapení. Ukáže nám ho příští týden na akci Samsungu

Příští úterý se v San Franciscu odehraje další akce Samsung Unpacked, na které nebude chybět ani naše redakce a které se překvapivě zúčastní i samotný Google. Svoji účast přislíbil v upoutávce na Twitteru s popiskem, že za rohem máme očekávat něco vzrušujícího.

Vzhledem k tomu, že Google nezavěsil přímo na svůj účet, ale na účet systému Android, dá se očekávat, že účast Google na akci Samsungu se bude týkat právě operačního systému. Pravděpodobně budou demonstrovány schopnosti Androidu na ohebném displeji telefonu s příslibem dalších funkcí, které se dostaví s Androidem 11.

Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26

— Android (@Android) February 6, 2020