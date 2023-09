Google Bard nově pracuje s Gmailem i Mapami, myslelo se také na české uživatele

AI chatbot Google Bard se naučil spolupracovat s řadou nových aplikací (Gmail, Mapy či Dokumenty)

Má větší kreativitu a své odpovědi bude lépe ověřovat, zároveň o sobě dokáže pochybovat

Řada funkcí, která byla doposud dostupná jen v angličtině, se nově dočkala podpory češtiny

Nástroj Google Bard se dočkal řady příjemných novinek a vylepšení, přičemž většiny si užijí i uživatelé v České republice. Aby mohl Bard poskytovat ještě přesnější odpovědi, lze jej nově propojit s aplikacemi a službami Google, jako je například Gmail, Mapy, Disk, Letenky nebo Dokumenty. Potěší i provázání s Google Lens, díky čemuž můžete Barda požádat, aby vám například k detekovanému obrázku vymyslel poutavý text na sociální sítě. Aby propojení s aplikacemi fungovalo, je samozřejmě nutné být přihlášený se svým Google účtem.

Pomůže s plánováním dovolené

Pokud například plánujete výlet do San Francisca, můžete nyní požádat Barda, aby z Gmailu vybral termíny, které vyhovují všem, vyhledal informace o letech a hotelích v reálném čase, zobrazil cestu na letiště v Mapách Google, nebo se dokonce podíval na videa na YouTube s tipy, co se dá na místě dělat. To vše v rámci jedné konverzace a v jednom okně, bez nutnosti mít v prohlížeči otevřených spoustu záložek.

Bard rovněž přidává vylepšenou funkci „Vyhledat na Googlu“, díky které máte možnost si jeho odpovědi překontrolovat na internetu, nicméně tahle novinka je zatím dostupná pouze pro odpovědi v angličtině. Nově je také možné probíhající konverzaci s Bardem sdílet s ostatními a umožnit jim se do diskuze zapojit.

V nastavení Barda lze vybrat styl, tón a délku odpovědí. Výsledky tak mohou být stručnější, nebo naopak méně formální. V případě, že si funkce tohoto nástroje chcete vyzkoušet, stačí přejít na adresu bard.google.com.

Jak vznikl název Bard?

Napadlo vás někdy, jak vznikl název tohoto nástroje? Bard odkazuje na „bardy“, kteří byli v tradiční irské a skotské kultuře vypravěči, básníky či hudebníky. Bardové byli uctíváni a respektováni jako strážci tradic a znalostí a jejich umění bylo považováno za posvátné.