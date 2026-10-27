Globální tržiště Etsy zakročuje proti záplavě AI braku, u většiny zboží musí být alespoň jedna reálná fotka

- Skutečná fotka bez jakýchkoli úprav je od teď povinná, výjimky platí třeba pro digitální a zakázkové zboží
- Etsy zakazuje návody, vzory a recepty z AI i nabídky od robotů bez lidského zásahu
- Umění z AI generátoru zůstává povolené, prodejce ho však musí označit
Populární online tržiště Etsy ve čtvrtek zveřejnilo nová pravidla pro používání umělé inteligence. Podle firmy řada aktivních kupujících nepozná, které zboží s AI souvisí, a jde přitom o jednu ze tří hlavních překážek, proč na Etsy nakupují méně často.
Jedna fotka bez úprav
Většina nabídek musí od teď obsahovat alespoň jednu nepozměněnou fotku skutečného zboží na reálném pozadí. Výjimky platí třeba pro print-on-demand, digitální nebo zakázkové zboží. Ostatní snímky smějí prodejci upravovat i pomocí AI, například doladit barvy a světlo, oříznout záběr nebo vyměnit pozadí. Výsledek však musí odpovídat tomu, co kupující dostane, takže vady a poškození se zamlčet nesmějí.
Pokud nabídka požadavky nesplňuje a kupující otevře spor, protože dostal zboží podstatně odlišné od inzerovaného, může prodejce nést odpovědnost za vrácení peněz. Stávající nabídky, které pravidla nesplňují, je navíc nutné upravit.
Prodejci návodů, vzorů a receptů musí informace, na nichž kupující stojí, vytvořit sami. Návody a recepty z AI jsou proto na platformě zakázané. K nabídce navíc patří skutečný výsledek vytvořený podle návodu, ne simulace ani obrázek z generátoru. Kdo tedy prodává háčkovací vzor, musí podle něj něco opravdu uháčkovat.
Zakázané jsou také nabídky vytvořené roboty bez lidského přispění. Tržiště je odstraní a prodejce může přijít i o celý obchod.
Při nahrávání fotek Etsy upozorní na obrázky, které vypadají jako generované AI, a poradí, jak zboží zobrazit věrněji. Tyto rady chce časem zobrazovat i u fotek v existujících nabídkách. Firma navíc investuje do nástrojů, které mají odhalovat podvodné nabídky vytvořené pomocí AI. Odstraněnou nabídku lze napadnout odvoláním přes stránku Policy violations v Shop Manageru.
Umění z AI zůstává, jen s přiznáním
Prodej děl z AI generátoru platforma dál dovoluje, pokud prodejce hraje jasnou tvůrčí roli, třeba zadáním vlastního promptu pro fantasy scénu. Musí však uvést, že dílo vzniklo s pomocí AI, a nesmí ho vydávat za ruční práci ani za zcela vlastní výtvor.
Členové Etsy mohou nově hlásit nabídky se zavádějícími AI obrázky. Nahlášení zatím slouží jen ke sběru dat, okamžité sankce z něj neplynou. Firma také zvažuje, jak kupujícím v příštích měsících ukázat, kde se umělá inteligence použila.
Prodejci s kupujícími v USA musí počítat i s kalifornským zákonem SB 1050, který platí od 1. ledna 2027. Pokud na obrázcích nebo videích v nabídce vystupuje AI postava, která vypadá jako skutečný člověk, může podle Etsy zákon vyžadovat jasné označení.