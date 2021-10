Galaxy Z Fold 4: patent poodhaluje unikátní čtečku otisků prstů

Přestože Samsung u svých vlajkových smartphonů používá k biometrické autentizaci uživatele poddisplejové ultrazvukové čtečky otisků prstů, u ohebných telefonů vsází na standardní snímače umístěné na boku v zamykacím tlačítku. Důvod je prostý, uživatel může takto zařízení odemknout v otevřeném i zavřeném stavu. V Koreji ale intenzivně přemýšlejí, jak výhody obou řešení spojit do jednoho.

Samsung Galaxy Z Fold 4 a oboustranná čtečka otisků prstů?

Samsung si letos na konci března podal patentovou přihlášku na skládací elektronické zařízení, které je schopné detekovat otisk prstu částí displeje. Pro doprovodné snímky je v přihlášce použit design smartphonu Samsung Galaxy Z Fold, ovšem s jednou odlišností – součástí vnitřního i vnějšího displeje má být čtečka otisků prstů. Zajímavé na tomto řešení je to, že se nemá jednat o dvě separátní čtečky, ale o jednu oboustrannou.

Na vnějším displeji by se čtečka nacházela na tradičním místě dole uprostřed, na vnitřním panelu by pak autentizace probíhala na jeho levé polovině. Oboustranná čtečka by měla obsahovat dvojici optických nebo ultrazvukových senzorů (to zatím není jasné), avšak připojených do jedné desky s plošnými spoji.

Pokud se Samsungu podaří tuto technologii vyvinout, dá se předpokládat, že se s ní setkáme už u příštího ohebného smartphonu Galaxy Z Fold 4. Ten by mohl teoreticky dorazit už příští rok na jaře, ačkoliv se také může stát, že u ohebných telefonů bude Samsung dodržovat delší interval mezigenerační obměny.