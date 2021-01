Galaxy S21 Ultra je připraven na hrubé zacházení. Test odolnosti odhalil nečekané překvapení

Už tento týden půjde do prodeje smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra, který má v sobě snad vše, co od vlajkového modelu očekáváte. Samsung při jeho návrhu přepracoval nejen vnitřní výbavu, ale i vnější konstrukci. Jak se to projevilo na celkové odolnosti? To odhaluje tradiční tortura youtubera JerryRigEverything.

Galaxy S21 Ultra: dvě fólie na displeji a odolnější fotomodul

Samsung u své novinky pozměnil design i konstrukci. Fotomodul je přímou součástí kovového rámečku a nikoliv samostatným prvkem vloženým do zad. To se příjemně podepisuje i na celkové odolnosti, zatímco u Galaxy S20 Ultra se vyskytlo několik případů, kdy prasklo velké sklíčko nad všemi kamerami, u nastupujícího modelu jsou jednotlivé čočky vsazené do kovového modulu.

Samsung neponechal náhodě ani odolnost čelní strany. Pokrývá jí odolné sklo Gorilla Glass Victus, které je proti vrypům a škrábancům odolné podobně jako minulá generace, ovšem Samsung telefon dodává s dvojnásobnou ochranou. Pod svrchní ochrannou fólií se totiž nečekaně nachází ještě jedna. Možná se jedná pouze o chybu při kompletaci, nebo si Samsung ze Zacka Nelsona jednoduše vystřelil.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S21 Ultra Systém: Android 11 Rozměry: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm , Hmotnost: 228 gramů Čipset: Samsung Exynos 2100, octa-core, 1x 2,9 GHz Cortex-X1, 3x 2,80 GHz Cortex-A78, 4x 2,2 GHz Cortex-A55 RAM: 12/16 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,8", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, laserový AF, OIS Druhý fotoaparát: 10 Mpx, f/4.9, 1/3.2", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 10 Mpx, f/2.4, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optický zoom, teleobjektiv , Přední kamera: 40 Mpx, f/2.2, 26mm, 0.7µm, PDAF, 4K video Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 30 699 Kč Kompletní specifikace

Rámečky telefonu jsou z hliníku, avšak i v tomto případě Samsung dokazuje, že pevnost jeho telefonů je špičková a ani silné pokusy o ohnutí či zlomení s telefonem ani nehnou.