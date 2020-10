Galaxy S20 FE je v prodeji. Hned první den ho pořídíte se slevou 3 000 Kč

Do prodeje dnes zamířil nový Galaxy S20 FE a hned na začátku můžete při jeho nákupu zajímavě ušetřit. Samsung totiž spolu s novým modelem nabízí bonus 3 000 Kč, stačí jen vyměnit svůj stávající telefon za nový. U Mobil Pohotovosti můžete navíc využít i dalších benefitů.

Počínaje dnešním dnem spouští Samsung novou akci, v rámci které vám při koupi Galaxy S20 FE a následném odkupu vašeho stávajícího zařízení (telefon, tablet, chytré hodinky) přičte k výkupní ceně bonus 3 000 korun. Dobrou zprávou je, že se akce vztahuje i na S20 FE 5G s procesorem Snapdragon 865.

Po získání bonusu vás Galaxy S20 FE vyjde na 13 990 Kč, což je za smartphone s výbavou vlajkové lodě více než zajímavá cena. O něco vybavenější Galaxy S20 FE 5G pak může být váš už za 16 990 Kč. Stačí jen novinku zakoupit a zaregistrovat do konce října.

U Mobil Pohotovosti si můžete Galaxy S20 FE nebo S20 FE 5G na splátky bez navýšení, takže navíc nezaplatíte ani korunu. A pokud chcete mít nový telefon u sebe co možná nejrychleji, máte možnost ve vybraných městech využít speciální služby, kdy vám balík bude doručen do 1 hodiny od objednání, a to zcela zdarma.