Futuristický koncept letadla ukazuje, jak by mohlo vypadat cestování v době koronaviru

Povinnost nošení roušek či prázdná prostřední sedadla. I tak se v době koronaviru cestovalo leteckou dopravou. Londýnská společnost PriestmanGoode, která se specializuje na design dopravních prostředků, však postoupila ještě o krůček dále, když představila nový návrh letadlových kabin, jejichž cílem je nabídnout pasažérům a posádce bezpečnější cestovní, resp. pracovní prostředí během letu.

Jak bude vypadat budoucnost cestování v oblacích?

V současné době sice můžeme pouze spekulovat, zda se návrh někdy dočká realizace, rozhodně se však jedná o nevšední koncept, který si zaslouží pozornost.

Velkou výzvu představovalo zejména zachování přibližně dvoumetrových rozestupů mezi cestujícími. Některé aerolinie se proto rozhodli dočasně znepřístupnit prostřední sedadla, aby měli lidé mezi sebou více místa.

Podle PriestmanGoode by se mělo změnit uspořádání řad sedadel, čímž by cestující nejen získali větší soukromí, ale zároveň by mohli sedět ve skupinách po dvou až třech rodinných příslušnících či přátelích, aniž by přicházeli do blízkého kontaktu s ostatními pasažéry. Jednotlivé řady sedadel by od sebe byly odděleny skleněným štítem, který by vedl od stropu až po vrchní část sedadel a poskytoval dodatečnou ochranu.

Hygiena na prvním místě

Samotná sedadla jsou navržena tak, aby se dala snadno čistit – různé škvíry a mezírky byste zde hledali marně. Úpravami prošla také zadní strana sedadel včetně odklápěcího stolku. Namísto zabudované dotykové obrazovky, na níž by si lidé mohli pouštět film nebo zjišťovat informace o letu, by na cestující čekal pouze jakási držák, k němuž by mohli připojit chytrý mobilní telefon či tablet.

Nekoná se ani standardní kapsička, která zpravidla přetéká rozličnými brožurami a reklamními prospekty. Bezpečnostní instrukce a letová oznámení jsou implementována přímo do sedadla. Příruční zavadlo či láhev s vodou lze pak k sedadlu bezpečně připoutat pomocí pevného lana.

Zásady bezpečného stravování

V podání PriestmanGoode se mění také zvyklosti ohledně servírování občerstvení. Namísto výklopných stolíků jsou na zádech sedadel odnímatelné „tácky“, které cestujícím rozdá, a po jídle rovněž posbírá, letová obsluha. Cestující díky tomu před každým jídlem obdrží čistý podnos, od čehož si zástupci společnosti slibují zejména zlepšení hygienických podmínek při konzumaci potravin.

Kvalitnější hygieně v letadle by měla napomáhat také speciální látka, která po vyčištění změní barvu. Podle tiskové zprávy to je možné díky speciálnímu inkoustu, který reaguje na čisticí prostředky a rovněž mění barvu v závislosti na změně teploty či světelnosti.

Změny by se však netýkaly pouze ekonomické třídy, ale novinky by čekaly také na pasažéry, kteří by se rozhodli cestovat luxusnější obchodní třídou. Cestujícím by zde byla přidělena jejich vlastní komůrka se stropní přihrádkou a šatní skříní pro uložení věcí. Přítomný by byl také závěs, který by kóji odděloval od zbytku letadla, a poskytoval tak lidem vyšší míru soukromí.

Chtěli byste se proletět v takto vypadajícím letadle? Dejte nám vědět do komentářů. :)