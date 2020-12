Futuristická elektrotříkolka slibuje dojezd 1600 kilometrů, navíc nepotřebuje nabíjení

Společnost Aptera ve spojení s elektromobily příliš asociací nejspíše nevyvolá. Jedná se však o firmu, která se již v roce 2011 snažila získat finance na produkci svého modelu Aptera 2e. V té době se ale získat 150 milionů dolarů (3,3 miliardy Kč) na výrobu nepodařilo.

Po necelé dekádě Aptera přichází s novým modelem, který nazývá Paradigm. Ten při osazení 100 kWh baterií slibuje dojezd až 1600 kilometrů. Díky součiniteli odporu o hodnotě 0,13 má vozítko spotřebovat pouze 100 watt hodin na 1,6 kilometru, se zmíněnou kapacitou baterie by tedy mělo být teoreticky možné ujet zmíněných 1600 kilometrů.

Kromě toho je však toto vozítko se třemi koly, které je stavěno pro dvě osoby, osazeno solárními panely. Ty jsou dle výrobce schopné vyrobit dostatek elektřiny pro dobití až 72 kilometrů dojezdu denně, dojezd tedy může být reálně ještě větší, případně není třeba jej dobíjet ze zásuvky. Při rychlodobíjení stejnosměrným proudem lze pak nabít až 800 kilometrů za hodinu.

Aptera slibuje u modelu Paradigm zrychlení z 0 na 96 km/h za 5,5 sekund u náhonu na přední kolo, u modelu Paradigm Plus, které disponuje pohonem všech tří kol, se cestující z klidu na danou rychlost dostanou za 3,5 sekund. Cena se má pohybovat od 25 900 do 46 000 dolarů (570 000 do cca 1 milionu Kč) a k prvním zákazníkům by se měly vozy dostat během roku 2021.