Farmářská legenda FarmVille je zpět! Nového titulu se dočkáme již brzy

Je to už více než dekáda, kdy se na sociální síti Facebook šířila žhavá novinka v podobě hry FarmVille. Virtuální farmaření okouzlilo prakticky kohokoli, kdo se v té době na síti nacházel. S postupem času nicméně popularita hry začala klesat a dnes svá virtuální políčka obdělává jen pár nadšenců.

To ale neznamená, že by vývojářské studio Zynga, jež za hrou FarmVille stojí, hodilo flintu do žita. Společnost oznámila novou hru ze série s názvem FarmVille 3, která již brzy spatří světlo světa – konkrétně začátkem listopadu. Další pokračování série FarmVille představí více než 150 druhů zvířat, od kuřat a krav až po nová exotická domácí zvířata, jako jsou tygři či alpaky.

FarmVille 3 - Gameplay Trailer

FarmVille 3 bude k dispozici pro operační systémy Android a iOS ve stejný den, tedy 4. listopadu. V případě Androidu se můžete zaregistrovat už nyní, přičemž po spuštění hry dostanete exkluzivní startovací balíček zdarma.