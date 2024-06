Facelift Rivianu R1 přijde příští rok, jeho fotky už kolují po internetu

Rivian kromě nového modelu R2 pracuje také na faceliftu staršího modelu R1

Změn se dočkáme v oblasti světel i kol a ubydou také některé chromové prvky

Nová aerodynamická kola mají zvýšit efektivitu vozu až o 10 %, novinkou bude také levnější LFP baterie u základní verze vozu

Mnozí fanoušci značky Rivian nadšeně očekávají dostupnější model R2, který má dorazit na trh v roce 2026 (do Evropy až v roce 2027). Ještě o rok dříve se ale dočkáme faceliftu aktuálního modelu R1. Jeho základní verze má totiž dostat novou levnější LFP baterii, aby však netratila na dojezdu, plánuje se osazení tepelným čerpadlem i novými aerodynamickými koly.

V okolí Seattlu bylo nedávno několik vozů k vidění a jejich snímky se objevily na sociální síti X. Všimnout si můžeme již zmíněných kol, chybějících chromových prvků nebo změn v oblasti světlometů. Dodatečné odstranění chromových prvků bylo častým cílem úprav majitelů Rivianu R1. Nyní se výrobce rozhodl pro větší střídmost v tomto směru už v základu.

spotted in seattle yesterday pic.twitter.com/zwhD0NlITU — Jabin Chen (@ChenJabin) May 29, 2024

Méně chromových prvků zároveň vidíme také u připravovaného modelu R2, takže se tím do jisté míry sjednotí designový jazyk obou vozů. U některých exemplářů nového faceliftu ale chrom naopak nechybí, takže se možná bude jednat o konfigurovatelný prvek.

Nová kola navýší efektivitu až o 10 %

Taktéž nové LED světlomety mírně změnily svůj tvar, mnohem výraznější změnou jsou ale aerodynamická kola. Ta mají údajně zvýšit efektivitu vozu o 5 až 10 % především při vyšších rychlostech. Dojezd je u elektromobilů často skloňovaným parametrem, a pokud se jej podaří jednoduše navýšit jednoduchou úpravou, jako jsou plastové kryty kol, bylo by hloupé to nevyužít. Plná kola jsou ostatně u elektromobilů poměrně často využívaná, a ačkoliv se nemusejí každému líbit, navýšení dojezdu mnozí upřednostní před designovými detaily. Všechny zmíněné novinky by měly dorazit už v příštím roce, naživo je tedy uvidíme dřív než nové modely R2 a R3, které značka odhalila letos v březnu.