Facebook si za 10 miliard korun koupil hromadu pohyblivých obrázků

Oblíbená služba pro tvorbu, vyhledávání a sdílení GIF animací Giphy se stává majetkem společnosti Facebook Inc. Akvizice byla oficiálně oznámena včera večer, Facebook za Giphy utratil 400 milionů dolarů (více než 10 miliard korun).

Nákup Giphy je poměrně logickým vyústěním vzájemné spolupráce obou společností. Přístup ke knihovně GIF animací z Giphy poskytují téměř všechny aplikace Facebooku, které službě zajišťují zhruba 50 procent veškerého provozu.

Facebook má v plánu využít knihovnu Giphy k ještě užší integraci do svých aplikací. Zaměstnanci Giphy se stanou součástí Instagram týmu, kde mají zajistit snadnější vkládání animací do privátních zpráv a příběhů. Pro uživatele služby Giphy nezávisle na Facebooku by se nic měnit nemělo.