Evropská unie chystá stopku pro PlayStation: Rusko konzole zneužívá ve válce

Evropská unie chce rozšířit sankce proti Ruské federaci

Zasáhnout by měla překupníky herních konzolí

Sony, Microsoft a Nintendo je do Ruska nedováží už od začátku konfliktu na Ukrajině

Ruská agrese proti Ukrajině se vede na mnoha frontách, nejen v samotných zákopech na východě země. Jednou z nich je také ekonomická válka, ve které není Ukrajina sama, ale pomáhá jí řada demokratických států, včetně těch z Evropské unie. Mezi řadu sankcí patří také omezení dovozu konkrétního zboží do Ruské federace, včetně videoherních konzolí Xbox od Microsoftu, PlayStation od Sony a Switch od Nintenda.

Konec vývozu konzolí do Ruska

Tři velcí giganti na herním poli sice přestali dodávat svá herní zařízení do Ruska už v březnu 2022, tedy přibližně měsíc po začátku invaze, nicméně to nezastavilo různé překupníky, aby agresorovi konzole dováželi. Tato mezera v sankcích by nicméně měla brzy skončit – Evropská unie totiž navrhuje, aby se sankce vztahovaly i na překupníky, alespoň podle místopředsedkyně Evropské komise, Kajy Kallas. Zákaz dovozu konzolí se teoreticky netýká pouze toho, aby především majetnější Rusové nemohli okusit nic ze západního blahobytu, ale také možného využití herního hardwaru ve válce.

Jak například zmínily New York Times v článku z loňského léta, ukrajinské síly používají k ovládání zbraňových věží herní zařízení Steam Deck. Rusko podobným způsobem využívá videoherní technologie a zároveň rozpoutává neúnavné útoky dronů na ukrajinská města a veřejné služby. Vojenské využití videoherních ovladačů není nic nového, například i americká armáda využívá herní ovladače k ovládání vojenské techniky.

Rusko na Ukrajinu útočí po všech možných frontách, kulturní nevyjímaje. Koncem loňského roku ruská propaganda obvinila Stalkera 2 z toho, že je využíván jako náborový nástroj pro ukrajinskou armádu. Některé spekulace také tvrdí, že si Rusko chce postavit vlastní herní konzole, neboť Xbox, PlayStation a Switch se oficiálně největší země světa jen tak nevrátí.