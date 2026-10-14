Evropa chce zkrotit byrokracii pomocí AI, jenže zatím k tomu má hlavně slogan

- Von der Leyen navrhla pravidlo „Only Once“ („jen jednou“), podle kterého by firmy hlásily úřadům stejné údaje jen jednou
- Úřady mají data s pomocí AI efektivně využívat, podrobnosti ani termín ale zatím nezazněly
- Vládám zároveň nabídla pakt proti gold-platingu, tedy přidávání národních pravidel navrch k evropským
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v pondělí navrhla, aby firmy v EU sdělovaly úřadům stejné údaje jen jednou. Zaznělo to na neveřejném setkání Evropské lidové strany v sicilské Taormině, o kterém informovalo Politico podle kopie projevu. Pravidlo nazvala „Only Once“.
Proč to Brusel řeší
Podle von der Leyen firmy plýtvají časem, když stejné informace opakovaně hlásí různým úřadům, a nemohou si to dovolit ani ony, ani Evropa. Údaje mají proto stačit podat jednou, o jejich efektivní využití se má s pomocí umělé inteligence postarat veřejná správa.
Jednorázové hlášení údajů už Komise zapracovala do březnového návrhu EU Inc., nové volitelné evropské právní formy firem. Při registraci má obchodní rejstřík podle návrhu automaticky předávat údaje orgánům přidělujícím daňová čísla, sociálnímu zabezpečení i rejstříku skutečných majitelů, takže je zakladatel nemusí zadávat znovu.
Kde přesně nasadí AI
Jak má systém s umělou inteligencí fungovat, kterých firem se bude týkat a kdy ho Komise představí, von der Leyen už ale neupřesnila. Návrh EU Inc. umělou inteligenci zmiňuje u překladů dokumentů, kde má ověřený překlad nahradit překladač s AI schválený členským státem, předávání údajů mezi úřady s ní ale nesouvisí. Zatím tak existuje hlavně slogan, což je sice skvělý začátek, nicméně doufejme, že jen u něj to neskončí.
Zjednodušování předpisů Komise tlačí od února 2025 zhruba tuctem omnibusových balíčků napříč obory. Digital Omnibus otevřel i GDPR a AI Act. Část firem, které odklízení předpisů původně volaly, ho podle červencové reportáže serveru Politico označuje za příliš pomalé, drahé a složité.
Ve stejném projevu von der Leyen vyzvala vlády členských zemí k podpisu paktu proti gold-platingu. Tak se nazývá praxe, kdy státy při přebírání unijních norem přidávají vlastní požadavky. Podle Komise by každá vláda musela taková pravidla vypsat, zdůvodnit a posoudit jejich dopad na firmy i jednotný trh. V dopise unijním lídrům zdůraznila, že evropské pravidlo se nesmí při převodu do národního práva zkomplikovat.
Pakt proti gold-platingu avizovala už 16. září v projevu o stavu Unie. Dosavadní omnibusy podle ní ročně ušetří 17 miliard eur na administrativě.