Epic Store rozdává nejnovější hru ze série Dishonored i mafiánský simulátor

Epic Games Store aktuálně rozdává Dishonored: Death of the Outsider a City of Gangsters

Akce platí jen do 9. února, tak si pospěšte

Epic Games Store aktuálně rozdává dvojici titulů, které by mohly potěšit vyznavače akčních her s nelineárním přístupem k plnění misí i příznivce budovatelských simulátorů. Do své digitální knihovničky si můžete bezplatně přidat zatím poslední díl oceňované série Dishonored s podtitulem Death of the Outsider. Ten doplňuje City of Gangsters.

Dishonored: Death of the Outsider | Launch Trailer

Watch this video on YouTube

První jmenovaná hra je samostatně spustitelným rozšířením druhého dílu Dishonored z dílny studia Arkane. Hlavní hrdinka jménem Billie Lurk s hlasem herečky Rosario Dawson se v něm ve spolupráci se svým mentorem – zabijákem Daudem – snaží zlikvidovat novou tajemnou hrozbu známou jako The Outsider.

Fanoušky mafiánské tematiky však možná o něco více zaujme zmíněný simulátor City of Gangsters, v němž se hráči snaží vybudovat vlastní kriminální impérium na počátku prohibice ve dvacátých letech minulého století.

City of Gangsters | Release Trailer

Watch this video on YouTube

Nabídka potrvá do 9. února, kdy ji vystřídá manažerský simulátor s výmluvným názvem Recipe for Disaster, v němž bude vaším úkolem vytvořit a provozovat úspěšnou restauraci.