Druhá řada Zaklínače od Netflixu je na spadnutí, tohle o ní víme

Fantasy sága Zaklínač z pera polského spisovatele Andrzeje Sapkowského patří mezi klenoty polské literatury, který dokázal dobýt nejen Evropu, ale rovnou celý svět. Toulky bělovlasého zabijáka magických příšer Geralta oslovují především svou syrovostí, která nemá ve světě fantasy příliš obdoby. Díky tomu se Zaklínač dočkal nejen nadmíru povedené videoherní adaptace, ale také hraného seriálu.

Zatímco první série Zaklínače z dílny Netflixu byla přijata vesměs pozitivně, bez vad na kráse to rozhodně nebylo: ať už jde o volbu kostýmů, či způsob vyprávění, ortodoxní fanoušci nenechali na seriálu nit suchou. Druhá řada představí známé postavy v novém světle a vyprávění ucelí do kontinuálního příběhu, který už nebude chaoticky přeskakovat ve stylu povídek.

Na co se můžeme těšit?

V rámci druhé řady budeme sledovat vývoj setkání dvou hlavních protagonistů, tedy Geralta (Henry Cavill) se svým „dítětem osudu“ Ciri (Freya Allan), a začátek jejího výcviku v pevnosti Kaer Morhen. Dočkáme se také pokračování příběhu Yennefer (Anya Chalotra), která je po bitvě u Sodden Hill vězenkyní čarodějky Fringilly (Mimi Ndiweni).

Těšit se ale můžeme i na zcela nové postavy. Určitě uvidíme barda Marigolda (Joey Batley), vůdce špiónů Dijkstru (Graham McTavish) či Nivellena (Kristofer Hivju).

The Witcher Season 2 | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Netflix rozhodně nelení, pokud jde o využití licenčních práv na značku Zaklínač. Už nyní můžete zhlédnout anime The Witcher: Nightmare of the Wolf, které se zaměřuje na příběh Geraltova mentora a přítele Vesemira. V příštím roce bychom se rovněž měli dočkat hraného seriálu The Witcher: Blood Origin, který se bude odehrávat 1000 let před událostmi knižní (a seriálové) série.

Kdy se dočkáme druhé řady Zaklínače?

Druhé řady Zaklínače se dočkáme už 17. prosince, přičemž celá řada bude mít taktéž osm epizod. Netflix rovněž potvrdil, že je v plánu i třetí řada, která se má začít natáčet během roku 2022.