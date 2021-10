Do Windows 11 míří aplikace pro Android. Insideři mohou vyzkoušet prvních 50

Microsoft před dvěma týdny uvolnil systém Windows 11 a zahájil jeho distribuci na první vlnu podporovaných počítačů. Oproti Windows 10 přináší „jednáctky“ nový vzhled, avšak vykoupený spoustou nepochopitelných ústupků, které ztěžují jeho používání. Microsoft také nestihl do Windows 11 nasadit všechny funkce, které při červnovém představení systému slíbil; jednou z nich je podpora aplikací pro Android.

Aplikace pro Android míří do Windows. S několika háčky

Podpora aplikací pro Android nejspíše dorazí do Windows 11 v průběhu příštího roku, od dnešního dne však mají možnost tuto funkci testovat Insideři odebírající nová sestavení systému v kanále beta. Nejprve je nutné nainstalovat si prostřednictvím Microsoft Store aplikaci Amazon App Store a přihlásit se do ní Amazon účtem.

Zpočátku bude pro testovací účely k dispozici 50 aplikací, mezi nimi například hry Lords Mobile, June’s Journey a Coin Master, či aplikace Kindle, Lego Duplo World nebo Khan Academy Kids. Zatím se jedná o pouhé plácnutí do vody, neboť obchod Amazonu obsahuje celkem 600 tisíc aplikací a her, dá se však počítat, že do ostrého spuštění této funkce se jejich počet rozšíří.

Aplikace pro Android se budou ve Windows chovat jako jakékoliv nativní programy – budete si je moci připnout do hlavního panelu nebo nabídky Start, budou se objevovat v multitaskingu a jejich notifikace budou využívat systémového rozhraní.

Podporu Android aplikací ve Windows zajišťuje speciální subsystém, který obsahuje linuxové jádro a Android 11 založený na verzi z Android Open Source projektu (AOSP), samotný subsystém pak běží na virtuálním stroji Hyper-V. Subsystém se tiše nainstaluje každému, kdo si ve Windows stáhne první Android aplikaci. Potěšující je, že tento subsystém dokáže běžet na počítačích s procesory Intel, AMD i Qualcomm, přičemž na libovolné konfiguraci poběží i aplikace navržené primárně pro ARMové čipy.

Microsoft také dnes vydal pokyny pro vývojáře, podle kterých by měly být schopní své Android aplikace připravit na chod pro Windows, zejména na ovládání pomocí klávesnice a myši a na možnost měnit okno aplikace tažením za strany.

Pokud se chcete pustit do testování aplikací pro Android, musíte mít počítat splňující minimální hardwarové požadavky s povolenou virtualizací pro BIOS/UEFI, dále pak musí být systém Windows 11 nastaven na region USA, stejně tak bude vyžadován americký učet na Amazon Store.