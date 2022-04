DJI brzy odhalí nový dron Mini 3 Pro. Víme, jaké inovace nabídne

DJI pro nás má nachystaný další dron z modelové řady levnějších strojů určených primárně pro začátečníky. Jeho označení bude DJI Mini 3 Pro a oproti předchůdci DJI Mini 2 nabídne některé pokročilejší funkce. Několik fotek a parametry nedávno zveřejnil Jasper Ellens na Twitteru.

This is the new #DJI #Mini3Pro. It has a bigger 2453 mAh battery. Improved 3-axis gimbal and camera E24 F1.7. Huge front and ground sensors and … new backwards sensors. Weight: 249g. Time to sell your Mini 2. I expect a announcement in a few weeks. pic.twitter.com/CvW9YfmkRg

— Jasper Ellens – 27 Leaks (@JasperEllens) April 2, 2022