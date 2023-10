Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (10/2023)

Začátkem každého měsíce se streamovací služba Disney+ tradičně chlubí novými přírůstky do svého poměrně bohatého katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše obrazovky. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Které to jsou tento měsíc?

Loki

Datum premiéry 2. řady: 6. 10. 2023

6. 10. 2023 Hrají: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw, Owen Wilson

Druhá řada seriálu Loki od Marvel Studios se odehrává bezprostředně po finále první řady. Bůh lsti a falše Loki se ocitá uprostřed boje o existenci Temporálně variační agentury. Spolu s Mobiusem, Lovkyní B-15 a týmem nových i navracejících se postav se Loki vydává do divoce se větvícího toku času a hledá svou Variantu Sylvii, zrádnou soudkyni Renslayerovou a zběhlou umělou inteligenci Minutku. Rovněž se snaží zjistit, co to znamená mít svobodnou vůli a naplnit velké poslání.

Seriál Loki patří alespoň podle kritiků a veřejnosti k tomu lepšímu, co vzniklo v Marvel Studios (ČSFD: 80 %). Populární antihrdina Loki ztvárněný Tomem Hiddlestonem se po událostech filmu Avengers: Endgame vydává na vlastní dobrodružství, kde není nouze o akční scény i vtipné momenty.

Dear mama (Outlaw: The Saga of Afeni and Tupac Shakur)

Datum premiéry 1. řady: 4. 10. 2023

4. 10. 2023 Účinkují: Tupac Shakur, Afeni Shakur, Snoop Dogg, Eminem, Mike Tyson

Pětidílný seriál FX, Dear mama od oceňovaného režiséra Allena Hughese se vymyká konvencím tradičního dokumentárního vyprávění a velmi osobním a poučným způsobem přibližuje životní osudy matky a syna Shakurových. Jejich příběh poukazuje na možnosti, ale také rozpory ve Spojených státech od doby revolučního nadšení až po nejokázalejší desetiletí hiphopové kultury.

Příběh rapové legendy Tupaca by si neměl nechat uniknout žádný fanoušek tohoto hudebního žánru. Dokumentární série se na ikonu dívá jinou optikou než jako na geniálního umělce či tragicky zesnulého rappera, ale především se snaží podat jeho dětství a zázemí jakožto syna také prostřednictvím očí jeho matky.

Za hranicí nemožného (Edge of the Unknown with Jimmy Chin)

Datum premiéry 1. řady: 11. 10. 2023

11. 10. 2023 Účinkují: Jimmy Chin (průvodce), Alex Honnold, Angel Collinson

V tomto dokumentárním seriálu nahlédneme do mysli největších dobrodruhů světa, kteří se s námi podělí o své příběhy o tom, jak na svých výpravách do nejrůznějších částí světa čelili strachu, ztrátě a matce přírodě v její nejdrsnější podobě.

Boj člověka s přírodou fascinuje lidstvo už odpradávna. Ačkoli dnes máme moderní technologie a žijeme v nevídaném blahobytu, tváří v tvář přírodním živlům jsme stále velmi zranitelní a vydáni napospas naší planetě. V tomto dokumentárním seriálu můžete nahlédnout do života lidí, kteří mají pro strach uděláno a nebojí se vrhnout vstříc nelítostné matce přírodě.