Diskotéka v pantu: třetí generace ohebného Samsungu možná nabídne originální vychytávku

Ohebný telefon Galaxy Z Fold 2 od Samsungu přinesl možnost přizpůsobit pant vlastní barvou. Příští generace by tento koncept mohla posunout ještě o úroveň výše. Alespoň to naznačuje patentová přihláška, kterou jihokorejský výrobce podal u Světové organizace duševního vlastnictví (angl. zkratka WIPO).

Patentová přihláška popisuje speciální světélkující RGB pásek. Ten by měl být opatřený šesticí LED diod, které nejenže poskytnou dostatečné osvětlení, ale rovněž zformují rozptylovou vrstvu, díky níž jednotlivá světla splynout v jednolitý světelný pás. Svým způsobem by se tak jednalo o největší mobilní notifikační diodu na světě.

Všechny stejné a přitom každý jiný

S takovým počtem diod by mělo být možné vytvářet vlastní barevné vzory, kombinace i animace, což by v porovnání s obyčejnou, jednobarevnou blikající tečkou byla příjemná změna a další možnost, jak svůj smartphone odlišit od všech ostatních. Nehledě na to, že blikající barevný pás by měl být snáze viditelný i na větší vzdálenosti nebo v případě, budete-li mít telefon například v batohu.

Pro úplnost dodejme, že v současné době nelze s jistotou potvrdit, že budoucí Z Fold 3 skutečně světélkující pásek dostane. Pravdu se patrně dozvíme až příští rok v únoru, kdy by mohlo být zařízení představeno po boku vlajkové řady S21.