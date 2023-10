Chytré hodinky jsou skvělým pomocníkem při nedostatku kvalitního spánku. Ten trápí až dvě třetiny dospělých

Celosvětově se téměř 62 % dospělých potýká s nedostatkem kvalitního spánku, uvádí Světové ekonomické fórum. To může být způsobeno budováním nezdravých návyků, jako je třeba prohlížení sociálních sítí těsně před usnutím. To má na kvalitu spánku značný vliv a může to vést k dlouhodobým zdravotním komplikacím.

Většina lidí si neuvědomuje, jak zásadní důsledky pro nás může mít nekvalitní spánek, zejména pokud jde o riziko dlouhodobých zdravotních potíží ovlivňující srdce, imunitní systém, duševní zdraví a další. Nekvalitní spánek podle Světového ekonomického fóra přitom trápí až 62 % dospělých lidí. Za kvalitní spánek bojuje i společnost Huawei, která dlouhodobě investuje do technologií, jenž velmi přesně monitorují kvalitu spánku. Díky následným analýzám dokáží uživatelům poradit, jak jeho kvalitu výrazně zlepšit.

Pokročilé technologie dokáží analyzovat spánek podle pohybů i srdečního tepu

Ať už lidé mají noční směny, malé děti nebo stresující práci, kvalita jejich spánku může být narušena nepravidelností nebo častým probouzením. Přitom správné návyky a dodržení spánkových cyklů je zcela zásadní pro naše zdraví. Právě v tom uživatelům pomáhají chytré hodinky s detekcí spánku.

Nejnovější chytré hodinky Huawei Watch GT 4 jsou schopny analyzovat jednotlivé fáze, jako například lehký spánek, REM nebo hluboký spánek velmi přesně, díky detekci mikropohybů. Huawei Watch GT 4 navíc využívají pokročilý snímač TruSeen 5.5+, který detekuje rozdíly v srdečním tepu během spánku. To znamená, že komplexněji vyhodnocuje spánkový cyklus.

Vylepšete svůj spánek pomocí algoritmů

Funkce monitorování spánku hodinek Huawei Watch GT 4 se stará o různé aspekty spánku včetně samotného okamžiku probuzení a propojuje se s dalšími aplikacemi, například s hodinami, kde si lze nařídit budík. Uživatelé si také mohou nastavit notifikace, které je budou informovat o tom, kdy je čas jít spát, aby si dostatečně odpočinuli.

Algoritmus sledování spánku je komplexní, ale zároveň jednoduchý k pochopení. Místo toho, aby hodinky uživatele zahltily spoustou výsledků, zobrazují skóre kvality spánku a dávají doporučení na základě shromažďování fyziologických údajů.

Na spánek působí i kvalita dýchání

To, co dnes mnoho běžných chytrých hodinek opomíjí, je důležitost dechu. Při usínání začínáme dýchat pomaleji než obvykle a hodnoty dechové frekvence se v různých fázích spánku liší. V některých případech může dojít k poruchám nebo nepravidelnostem, které se mohou nepozorovaně rozvinout a ovlivnit naši celkovou pohodu a kvalitu spánku.

V současné době jsou nové Huawei Watch GT 4 jedněmi z mála chytrých hodinek, které nabízejí možnost měření pravidelnosti dechu. Hodinky přidávají novou funkci Sleep Breathing Awareness, která pomáhá měřit pravidelnost našeho dýchání během spánku a hodnotí kvalitu dechu uživatele od nízké po vysokou. I když chytré hodinky nejsou lékařský přístroj, jejich kompletní sada funkcí může uživatelům pomoci lépe pochopit jejich celkové zdraví, kvalitu spánku, a také pomoci odhalit případný zdravotní problém a vyhledat tak včas odbornou pomoc, pokud by se objevily nějaké zjevné potíže.

Sledování spánku je z dlouhodobého hlediska velmi důležité pro vyhnutí se různým zdravotním problémům a onemocněním. Huawei Watch GT 4 jsou proto ideálním nástrojem, který pomůže s monitoringem kvality spánku a jeho nápravou.