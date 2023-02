Chrome chystá „pornorežim“. Umožní smazat posledních 15 minut historie

Mobilní verze prohlížeče Chrome dostane užitečnou funkci

Snadno a rychle smaže posledních 15 minut vaší aktivity

V budoucnu by se funkce mohla objevit také na iOS či desktopu

Historie prohlížení internetu na nás může prozradit celou řadu informací, ať už lichotivých, či těch, o kterých bychom se raději nezmiňovali. Její smazání sice není kdovíjak obtížné, ale že by to internetové prohlížeče uživatelům nějak zvlášť usnadňovaly, to se také říci nedá. Google se podle všeho chystá implementovat do mobilní verze prohlížeče Chrome novou funkci, díky které bude smazání poslední čtvrthodinky hračka.

Podobnou funkci Google nabízí už od roku 2021, nicméně ta se vztahuje na celou historii účtu a v Androidu se objevila teprve v loňském roce. Nyní by internetový gigant tuto možnost měl nabídnout také separátně pro svůj prohlížeč na téže platformě, čímž by se do budoucna mohla zpřístupnit například také uživatelům na iOS. Na novou funkci ukrytou pod vlajkami upozornil server ChromeStory a fungovat by měla na principu tlačítka se třemi tečkami. Po kliknutí na něj se okamžitě smaže veškerá aktivita v prohlížeči za posledních 15 minut.

Rychlé smazání nedávné historie může přijít vhod například ve chvíli, kdy vybíráte vhodný dárek pro vaši polovičku, ale zároveň nechcete, aby se nedopatřením o vašich záměrech dověděla. Neděláme si ale iluze o tom, že nejčastější využití najde tato novinka v souvislosti s materiály pro dospělé.