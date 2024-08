ChatGPT vám vygeneruje dva obrázky denně zdarma, předplatné není potřeba

ChatGPT od společnosti OpenAI patří mezi nejznámější a také nejpokročilejší umělé inteligence na trhu. Pro přístup k plnému potenciálu je nicméně potřeba si zaplatit, avšak pokud si nejste jistí, zda všechny možnosti ChatGPT využijete, má pro vás OpenAI řešení: jejich umělá inteligence nyní umožňuje uživatelům vytvářet až dva obrázky denně zdarma, bez nutnosti předplatného. Obrázky jsou generovány modelem generování obrázků DALL-E 3.

„Stačí požádat ChatGPT, aby vytvořil obrázek pro prezentaci, personalizoval přání pro přítele nebo vám ukázal, jak něco vypadá,“ uvedla společnost OpenAI v příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter). Pokud by vám dvojice obrázků denně nestačila, je další generování snímků pomocí DALL-E 3 k dispozici v rámci předplatného ChatGPT Plus za 20 dolarů měsíčně (cca 550 Kč s daní).

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3.

Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I

— OpenAI (@OpenAI) August 8, 2024