Český umělec Yemi A.D. poletí k Měsíci. Vybral si ho slavný miliardář

Prvním českým vesmírným turistou bude umělec Yemi A.D.

Vybral si ho japonský miliardář pro svou posádku, která obletí Měsíc

Česká republika má na kontě obrovský úspěch – a ani pro to nemusela nic udělat. Vůbec prvním Čechem, který vyrazí do vesmíru coby turista, bude umělec Yemi A.D. Do své jedenáctičlenné posádky jej vybral japonský podnikatel a miliardář Jusaku Maezawa, který mu také cestu kompletně zaplatí. Vedle Maezawy a Yemiho se k Měsíci proletí také hudebník Steve Aoki, americký youtuber Tim Dodd, dokumentarista Brendan Hall či korejský rapper T.O.P.

【全世界から100万人が応募】dearMoon 最終選考間近、エントリー映像公開!【1M ENTRIES WORLDWIDE】dearMoon Applicants Sneak Peek!

Výprava má trvat 8 dní a důležité je zmínit, že Maezawova skvadra nepoletí na Měsíc, nýbrž k Měsíci, který plánuje 3 dny oblétat. Se startem vesmírné mise pomůže SpaceX Elona Muska, letět se má lodí Starship. V tuto chvíli však není jasné, kdy se let uskuteční.

„Jsem neskutečně hrdý na to, že mám tu čest reprezentovat mé rodné Česko, Nigérii, ale také LGBTQ+ komunitu a všechny kreativní lidi, které zvu na tuhle vesmírnou cestu se mnou,“ prohlásil Yemi A.D. Narodil se 4. listopadu 1981 v Liberci české matce a nigerijskému otci. Jako výtvarník, choreograf, herec a režisér se proslavil nejen v Česku, ale také v USA, Velké Británii nebo v Číně, spolupracoval dokonce s Kanye Westem. Otevřeně se hlásí ke své homosexuální orientaci a podporuje LGBTQ+ komunitu.