Čas nehraje roli. Hodinky z řad Huawei Watch GT vydrží na jedno nabití i 14 dní

Hodinky už dávno nemusí ukazovat jen čas. Díky chytrým hodinkám jsme schopni komunikovat s okolním světem a lépe pochopit svůj zdravotní stav. Jediné, co náš může limitovat je výdrž baterie. Řada hodinek Huawei Watch GT, která je oblíbenou stálicí na trhu se ale vyznačuje tím, že na jedno nabití vydrží až 14 dní. Huawei toho má ale v kapse ještě mnohem víc.

Kromě sledování zdravotního stavu jsou chytré hodinky i prodlouženou rukou chytrého telefonu: udržují nás neustále ve spojení a pomáhají nám najít správný směr i v těch nejodlehlejších končinách. Nicméně dlouhou dobu měly chytré hodinky zásadní nevýhodu, že jejich kapacita a výdrž baterie nebyla příliš vysoká, a proto nám občas mohly vypovědět službu v nejméně vhodných chvílích.

To se stalo inspirací pro řadu Huawei Watch GT. Společnost Huawei již disponuje technologií, díky níž baterie telefonů vydrží déle, a nyní ji dokázala použít i u chytrých hodinek. Poptávka po těchto chytrých hodinkách s delší výdrží také neustále roste – a jak se proslýchá, vývojáři Huawei to vyslyšeli.

Hodinky s duchem dobrodruha

Pojmenování hodinek Huawei Watch GT se nechalo inspirovat automobilovým průmyslem. Zkratka „GT“ znamená Gran Turismo, což v překladu znamená „cestování na dlouhé vzdálenosti“, a je odkazem na vysoce výkonné a luxusní auto Grand Tourer.

Vozidlo GT bylo jedním z vůbec prvních výkonných, spolehlivých a silných sportovních automobilů, a tak se jeho jméno postupně stalo synonymem pro půvab, dobrodružství a vytrvalost. Řada Huawei Watch GT využila této asociace a představila chytré hodinky, které se vyznačují stejně průlomovými a nadčasovými vlastnostmi – stejně jako jejich jmenovec.

Jak se vyvíjely minulé generace Watch GT?

V roce 2018, kdy byla uvedena na trh první generace Huawei Watch GT, vyvolaly hodinky velký ohlas. Se svou dvoutýdenní výdrží baterie, odborným poradenstvím při cvičení a funkcí profesionálního monitorování zdraví převrátila celý trh a každý, kdo to se sledováním svého zdraví myslel vážně, si pořídil hodinky a na své zápěstí.

Tuto řadu v roce 2019 modernizoval model Huawei Watch GT 2 doplněný o nové inovativní funkce, jako je monitorování kyslíku v krvi, volání přes Bluetooth a možnost přehrávání hudby. Ve spolupráci s odborníky z oblasti sportu a lékařství vytvořila společnost Huawei hodinky, které umožňují ještě rozsáhlejší využití z hlediska zdraví, včetně sledování spánku.

Mladším zákazníkům pak Huawei v březnu 2020 přinesl variantu hodinek Watch GT 2e. Ty v sobě ukrývaly všechny inovace Huawei Watch GT 2, avšak navržené byly speciálně na míru generaci Z, přičemž se inspirovaly její odvahou, energií a nespoutaným duchem.

Režim tréninku pro každého sportovce

Příští iterace přišla už v říjnu 2020 s hodinkami Huawei Watch GT 2 Pro. Tento model byl vybaven více než 100 tréninkovými režimy a zase o něco přesnějším sledováním zdravotního stavu. V roce 2021 pak následovaly hodinky Huawei Watch GT 3 se stylovým novým vzhledem, jenž měl zaujmout zákazníky z řad těch, kteří dosud chytré hodinky nenosili.

Toto vydání bylo pro společnost Huawei významným milníkem, neboť došlo k celkovému vylepšení hardwaru i softwaru. Co se týče hardwaru, byl vylepšen systém sledování srdečního tepu TruSeen, který poskytuje větší přesnost, a to díky světově špičkovému výzkumu a datům shromážděným v laboratoři Huawei Health. Hodinky byly také tenčí a lehčí, získaly prémiovější materiály a aktualizovaný design. Z hlediska softwaru společnost Huawei poprvé u chytrých hodinek řady GT přidala podporu aplikací třetích stran a také poskytla další tréninkové režimy a mnohá další vylepšení.

A tím se dostáváme do současnosti. Šušká se, že Huawei v blízké budoucnosti přidá do své řady ne jeden, ale hned dva přírůstky. Přesné informace sice zatím neprozradíme, nicméně můžeme alespoň trochu poodhalit, čím by se tyto nové hodinky mohly honosit.

Co přinese nová generace této řady

Očekáváme zcela nový design, který bude navíc dostupný jak v titanové, tak v keramické edici. Pokud budou pokračovat v šlépějích ostatních modelů této řady, můžeme se zcela určitě těšit na souhru krásného, elegantního vzhledu s praktičností a funkčností. Varianta Titanium má být vybavena barevným displejem AMOLED s vysokým rozlišením stejně jako Huawei Watch GT 3, přičemž pravděpodobně tato nová verze nabídne ještě o kousek vyšší jas.

Huawei si je vědom, že také ženy jsou jeho velmi důležitou spotřebitelskou skupinou. Společnost se tak hrdě hlásí ke krokům směrem k vývoji zařízení na míru ženám, a už v lednu upozornila rovnou na tři nové produkty, které jsou určeny především pro ně. Například keramická edice je prý navržena speciálně pro ženské uživatelky. Má být pečlivě řemeslně zpracována ze speciálních materiálů a poskytnout celou řadu funkcí pro přehled o ženském zdraví.

Oblíbenou funkcionalitou hodinek Watch GT je nepřeberné množství sportovních režimů. Najdete v nich prakticky vše, co se dá na pevnině dělat, od jízdy na kole přes bouldering až po tanec. Huawei Watch GT 3 si dobře poradil i se sledováním vodních sportů, jako je například veslování. Jestli nový model přinese inovace například v disciplínách, jako je potápění nebo šnorchlování, to už se nechme překvapit.